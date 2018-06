La nouvelle liste de l'Académie des arts et sciences du cinéma inclut l'actrice albertaine Tantoo Cardinal, le cinéaste de Winnipeg Guy Maddin, l'actrice torontoise Alison Pill et le producteur de Toronto J. Miles Dale, qui a remporté un Oscar plus tôt cette année pour La forme de l'eau.

Plusieurs autres Canadiens ayant obtenu des nominations aux Oscars pour leur travail sur La forme de l'eau ont aussi été invités, notamment le monteur de films Sidney Wolinsky, le monteur de son Nelson Ferreira, le mixeur de son Glen Gauthier et le chef décorateur Paul Austerberry.

Parmi les autres Canadiens sur la liste, qui couvre une variété de métiers dans l'industrie du cinéma, figurent les cinéastes Ann Marie Fleming (Window Horses) et Anita Doron (Parvana, une enfance en Afghanistan).

Un nombre record de femmes invitées

Critiquée ces dernières années pour son manque de diversité, l'Académie a souligné que les invités, originaires de 59 pays, sont des femmes dans une proportion de 49 % et des personnes non blanches dans une proportion de 38 %.

Les actrices françaises Léa Seydoux, Sofia Boutella et Emmanuelle Seigner figurent parmi les invitées, tout comme l'actrice et humoriste Mindy Kaling, la toute jeune Quvenzhané Wallis (14 ans), l'acteur Daniel Kaluuya (Get Out, Panthère noire), ainsi que les musiciens Nitin Sawhney, Kendrick Lamar et Carlinhos Brown.

S'ils acceptent, les nouveaux membres seront accueillis à l'Académie lors de réceptions à l'automne. Si tous ces gens répondent favorablement à l'invitation, la nouvelle classe comptera 31 % de membres féminins et 16 % de personnes non blanches.

Emmanuelle Seigner, la femme de Roman Polanski, est ainsi conviée à rejoindre l'institution phare d'Hollywood quelques mois après l'exclusion du cinéaste, reconnu coupable de détournement de mineure il y a quarante ans et accusé d'agression sexuelle par plusieurs autres femmes, ce qu'il nie.

Toujours chez les Français, les acteurs Tahar Rahim, Saïd Taghmaoui et Timothée Chalamet, les réalisateurs Laurent Cantet, Michel Gondry, Jean-Pierre Jeunet, les auteurs Bertrand Bonello et Arnaud Desplechin, le compositeur Eric Serra, la productrice Sylvie Pialat font aussi partie des nouveaux invités.

L'actrice américaine Ann Dowd, qui incarne la terrifiante Tante Lydia dans la série d'anticipation La Servante écarlate, fait aussi partie du cru 2018 tout comme la vedette de la nouvelle trilogie de La guerre des étoiles Daisy Ridley, Blake Lively, Diane Kruger et Nadine Labaki.