« Je vous enjoins de retourner au travail et de cesser toute grève ou tout ralentissement de travail », a indiqué Evans Dupuis, président du syndicat des grutiers de la FTQ-Construction pour le local 791G, situé à Anjou, dans un communiqué publié lundi



M. Dupuis demande aux quelque 1300 grutiers en grève de se plier à la décision du juge Alain Turcotte du Tribunal administratif du Québec, rendue le 21 juin dernier et ordonnant leur retour au travail.



En débrayage depuis le 18 juin, les grutiers dénoncent ce qu’ils perçoivent comme un assouplissement des normes entourant les exigences du métier. Au cœur des revendications se trouve la disposition adoptée par la Commission de la construction du Québec (CCQ) le 14 mai et qui permet à des employés d’un autre corps de métier de la construction d’opérer de la machinerie lourde sans devoir présenter le diplôme d’études professionnelles en conduite de grues.



Cette exigence a ainsi été remplacée par une formation écourtée, une décision qui risque de représenter des dangers pour la sécurité du public, selon les grutiers.



« La santé, la sécurité et l’intégrité des travailleurs et du public demeurent une exigence essentielle dans les diverses démarches juridiques et administratives que nous avons déjà entreprises », a assuré M. Dupuis, lundi, en spécifiant que le syndicat ne comptait pas abandonner « son cahier de revendications ».



La CCQ a fait savoir que ce débrayage illégal risquait d’entraîner de lourdes amendes. Plusieurs importants chantiers de la région de Montréal – notamment celui du nouveau pont Champlain – fonctionnent selon des échéanciers serrés.



Le gouvernement Couillard a déjà demandé aux grutiers de retourner sur les chantiers. Il a depuis laissé planer la menace de pénalités financières pour les grutiers qui refuseront de reprendre le travail.