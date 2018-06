Un texte de Claudine Richard

Pour l'Association canadienne des chefs de police (ACCP), un seul expert pour desservir un territoire de cette taille est nettement insuffisant.

L’expert en reconnaissance de drogues, appelé agent évaluateur par les corps policiers, est le seul à pouvoir amasser les preuves nécessaires au dépôt d'accusations en lien avec la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue.

L'ACCP est d'avis que le Canada a besoin de 2000 agents formés pour répondre aux besoins engendrés par la légalisation du cannabis en octobre prochain. En mai 2018, seulement 733 agents avaient été formés au Canada.

Difficile de déposer des accusations

Selon la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, le manque d'agents évaluateurs n'entraîne pas l'abandon d'accusations, mais cela peut causer des problèmes logistiques.

Les policiers de ce territoire doivent faire appel à la Sûreté du Québec lorsque leur seule agente évaluatrice est absente.

L’avocate Céline Dostaler, spécialisée en droit criminel et pénal, estime que cette situation rend le dépôt d’accusations liées à la drogue au volant difficile.

Quand quelqu'un est accusé, on doit l'avoir devant l'expert quand même assez rapidement. Céline Dostaler, avocate spécialisée en droit criminel et pénal

« Il n'y en a pas autant que les experts en reconnaissance de l'alcool », souligne l'avocate. En cinq ans, Mme Dostaler a eu à traiter seulement deux dossiers de conduite sous l'influence de la drogue. La difficulté qu’ont les corps policiers à prouver la présence de drogues chez les automobilistes y est pour quelque chose, selon elle.

Davantage d’experts sont nécessaires

Les services de police de Gatineau, d'Ottawa et de la MRC des Collines-de-l'Outaouais souhaitent former plus d'experts en reconnaissance de drogues. L'objectif est d'en avoir autant que le nombre de techniciens qualifiés en alcootest.

Cependant, la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais déplore que l'École nationale de police du Québec (ENPQ) n'ait pas cette capacité de formation.

Tout le monde demande la même chose. Tout le monde voudrait que ça soit fait pour hier. Martin Fournel, sergent relationniste à la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais

« Demain matin, on voudrait tripler ou doubler le nombre d'agents évaluateurs, c'est complexe, ça ne se fait pas facilement », explique le directeur des communications à l’ENPQ, Pierre Saint-Antoine.

Pour obtenir la certification et l'expertise nécessaire aux agents évaluateurs, les policiers doivent s'exercer sur des candidats intoxiqués volontaires à participer à une formation, ce qui ne court pas les rues.

L'ENPQ dit qu'elle aura tout de même formé 44 agents évaluateurs de drogues en 2017-2018, alors que l'école croyait pouvoir n'en former que 12 au début de l'année. L’an prochain, 36 autres experts pourront être formés au Québec.

Après la légalisation, un outil de détection de drogues doit s’ajouter à l'arsenal des policiers. S'ils ont des motifs raisonnables, les policiers pourront aussi réclamer un échantillon sanguin. Ottawa va fixer une limite de THC dans le sang pour simplifier la mise en accusation d'un conducteur.

Des risques pour la sécurité?

Les corps policiers sont toutefois catégoriques : la sécurité routière n'est pas compromise par le manque d'experts.

Tous les nouveaux patrouilleurs du Service de police d'Ottawa ont reçu une formation de base en détection de drogues au volant. L’échec de cette épreuve de coordination des mouvements permet aux policiers de retirer rapidement les conducteurs intoxiqués de la route.

Au Québec, l'École nationale de police affirme que 90 % des patrouilleurs ont reçu cette même formation. Toutefois, l’échec de cette épreuve permet seulement l’arrestation de l’individu et non le dépôt d’accusations.

Malgré tout, Pierre Saint-Antoine, directeur des communications à l’ENPQ, croit que le nombre d'experts en reconnaissance de drogues est « satisfaisant ».

Toutefois, la copropriétaire de l’École de conduite Janet ConduiPro, Janet Laurin, est loin d’être convaincue par ces arguments. Selon elle, l’absence d’outils clairs pour accuser des conducteurs est inquiétante.

Mme Laurin soupçonne que certains de ses élèves sont parfois sous l’effet du cannabis lorsqu’ils se présentent à leurs cours de conduite.

Ça me fait mal au coeur [...] il faut être capable d’aller chercher la source des raisons pour lesquelles on va l’accuser. Janet Laurin, copropriétaire de l'École de conduite Janet ConduiPro

Selon Mme Laurin, cette problématique aurait dû être mise de l’avant bien avant la légalisation du cannabis.

Après 41 ans d’expérience avec les apprentis conducteurs, elle sait très bien que la consommation de marijuana au volant est présente depuis longtemps et difficile à détecter.