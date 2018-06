Parmi ces changements figurent des bus plus fréquents, des arrêts éliminés et des modifications aux noms de lignes d'autobus et aux plateformes de la station Lougheed Town Centre du SkyTrain.

Les endroits populaires en été seront desservis plus fréquemment, dont le parc Stanley, le parc du canyon Lynn, le lac Buntzen, la plage White Rock et le terminal de traversiers Tsawwassen.

D'autres modifications :

Le week-end : un bus chaque 7 à 15 minutes entre 17 h et 23 h sur la ligne 319 de Scott Road Station/Newton Exchange

Cinq arrêts ont été supprimés sur l'itinéraire de la ligne 44 entre le centre-ville et l’Université de la Colombie-Britannique le long de la rue Burrard

Un projet pilote instaure une escale plus longue à l’intersection des rues Richards et Georgia pour la ligne 20 afin de rendre l’horaire plus fiable

À la station de SkyTrain Lougheed Town Centre, les trains de la ligne Millenium utilisent dorénavant différentes plateformes. Les trains vers VCC-Clark utilisent la plateforme 3 et les trains vers Lafarge Lake-Douglas utilisent la plateforme 1.

Les 10 trajets de bus suivants seront renommés sans la lettre « C » :

C43 devient 743 Meadowtown/Haney Place/South Haney

C44 devient 744 Meadowtown/Haney Place

C45 devient 745 Haney Place/Cottonwood

C46 devient 746 Haney Place/Albion

C48 devient 748 Thornhill/Haney Place

C49 devient 749 Ruskin/Haney Place

C60 devient 560 Langley Centre/Murrayville

C61 devient 561 Langley Centre/Brookswood

C62 devient 562 Langley Centre/Walnut Grove

C63 devient 563 Langley/Fernridge

Pour la liste de tous les changements entrés en vigueur le 25 juin, vérifiez le site de TransLink (en anglais).