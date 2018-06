Le brasier est limité à la section des matériaux de construction et de démolition et n'a pas atteint les zones des produits dangereux. La cause n'a pas été identifiée, mais les autorités n'écartent pas la possibilité d'une combustion spontanée.

Des couches de terre seront déversées successivement sur l'incendie jusqu'à une épaisseur d'un mètre de façon à réduire l'apport en oxygène.

Jusqu'à 25 personnes par quart de travail ont combattu le brasier, neuf camions-citernes et de l'équipement lourd comme des excavatrices ont été sous-traitées du secteur privé.

Il y aura un coût important lié à [cet incident], mais nous n'avons pas à ce moment-ci d'idée sur le montant exact. Peter O'Blenes, directeur des infrastructures et de l'exploitation, Whitehorse

Beaucoup de renforts nécessaires

Les pompiers croyaient avoir maîtrisé l'incendie jeudi dernier, mais le brasier a repris de la vigueur samedi forçant la Ville à faire appel à l'Organisation des mesures d’urgence de façon à obtenir plus de renforts.

L'Organisation a été en mesure d'ajouter des camions-citernes à l'opération et de dépêcher dimanche un spécialiste de la Colombie-Britannique dont l'expertise a permis de parvenir à circonscrire le feu.

Les autorités affirment que le feu ne menace aucune autre section de la décharge et qu'il devrait maintenant s'éteindre de lui-même. Entre-temps, les pompiers surveillent le niveau de monoxyde de carbone comme une indication sur l'évolution du feu.