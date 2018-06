« Nous ne croyons pas qu’il sera possible de régler des mois de problèmes chroniques sans embauches importantes aux urgences de Red Deer », indique le syndicat dans un communiqué. Le grief a été déposé le 19 juin.

« Il est important de comprendre qu’il ne s’agit pas d’un problème causé par les vacances, mais bien par un manque de personnel chronique et qui dure depuis longtemps dans cet établissement », explique le directeur des relations de travail du syndicat David Harrigan.