« C’est un petit chantier qui s’est avéré être un gros chantier. Alors, on a créé quelque chose de super bien. On attend de la ventilation avant d’ouvrir », précise le copropriétaire de la chaîne et de la nouvelle succursale, Frédérick Forcier, qui avait fait le pari d’ouvrir au début de l’été.

Le restaurant aura environ 150 places assises et une trentaine de personnes ont été embauchées.

« On a récupéré le cellier qui était déjà existant, mais on a fait une mezzanine en plus, on a refait la cuisine au complet finalement », ajoute-t-il.

Frédérick Forcier indique que le Shaker est composé d’une grande salle avec un bar central « très chaleureux, très conviviale ». L’établissement est notamment fait de béton et de bois de grange.

À ceux qui craignent que le Shaker détonne sur la rue Saint-Joseph, le copropriétaire répond que son établissement s’adapte.

« Le quartier va lui donner son âme. C’est les gens qui viennent le consommer et le personnel qui y travaille qui vient donner sa touche personnelle. Je dirais qu’à travers le réseau, chaque Shaker est différent », termine-t-il.