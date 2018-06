Au coeur de la vaste forêt traversée par la route 17, Michelle Aubie avance d'un pas sûr, malgré la croix de 20 livres qu'elle traîne sur son épaule.

J’avais des problèmes de drogue , explique la femme de 32 ans.

Pendant huit ans, elle a mené une vie d’excès, explique-t-elle.

Michelle Aubie et sa croix. Photo : Radio-Canada

J’ai tout essayé. J’ai eu tout plein d’emplois différents, j’ai multiplié les relations, j’ai essayé beaucoup de drogues et je pratiquais plusieurs religions pour essayer de me trouver. Je faisais du pouce et je couchais dehors aussi , relate Mme Aubie.

C'est lors d'une discussion avec des gens au sujet des paroles contenues dans la Bible qu'elle affirme avoir eu une révélation.

Traverser la province en quatre mois

Partie de Bathurst le 1er juin, Michelle Aubie prévoit traîner sa croix pendant quatre mois autour de la province.

Je fais au moins 20 km par jour et je marche cinq jours par semaine. Michelle Aubie

Plusieurs automobilistes s'arrêtent lorsqu'ils aperçoivent Michelle Aubie et sa croix. Photo : Radio-Canada

Lors de son périple, elle arrête souvent discuter avec les gens. Elle dit que certains arrivent difficilement à comprendre sa démarche, mais que d'autres y adhèrent complètement.

Michelle Aubie prévoyait dormir chaque soir dans son véhicule, ce qu'elle n'a pas fait encore eut à faire en raison de la générosité des personnes rencontrées.

Dans chaque région où je suis allée, des familles chrétiennes m’ont accueilli , explique-t-elle.

Avec les informations de Serge Bouchard