Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville

Un après-midi porte ouverte s'est tenu lundi au quai de Sainte-Anne-des-Monts. Les visiteurs étaient invités à découvrir l'intérieur du navire Caporal Kaeble V.C. à la mémoire de ce soldat canadien.

Pouvant accueillir jusqu’à 14 membres d’équipage, dont cinq officiers de la GRC, son autonomie en mer est de 14 jours sur un parcours de 2 000 milles marins Photo : Radio-Canada

Originaire de Saint-Moïse, le Caporal Kaeble est le premier Canadien français à recevoir la plus haute décoration militaire du Commonwealth : la Croix de Victoria.

Construit en 2012, le navire est principalement utilisé dans le cadre du programme conjoint avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC), dans le but d'augmenter la sécurité du fleuve et du golfe du Saint-Laurent, de la Voie maritime et des Grands Lacs.

L'intérieur de la cabine du capitaine Photo : Radio-Canada/Adrianne Gauvin-Sasseville

« Notre territoire de couverture, c’est de la frontière ontarienne aux frontières des maritimes », mentionne le commandant Gervais.

Quelques membres de l'équipage: le gendarme, François Lebel, le timonier, Nelson Bouchard, le caporal Jean-Alexandre Bouchard et le commandant, Yves Gervais Photo : Radio-Canada/Adrianne Gauvin-Sasseville

L'équipage est composé de neuf membres de la Garde côtière et de trois gendarmes qui les accompagnent en tout temps.

La chambre du commandant Photo : Radio-Canada/Adrianne Gauvin-Sasseville

Le commandant Gervais explique que le rôle principal de l'équipage est d'assister différentes agences gouvernementales dans le cadre de l’application des lois. Il cite en exemple les douanes, le service d’urgence environnemental et l'assistance pour la protection des pêches.

La cuisine du navire Photo : Radio-Canada/Adrianne Gauvin-Sasseville

Le gendarme François Lebel compare les bateaux pneumatiques à des postes de police flottants. « Les zodiacs sont nos autos de police, donc c’est avec eux qu’on fait nos interventions. Il y a un pilote et deux autres policiers à bord », ajoute-t-il.

Les bateaux pneumatiques peuvent être déposés à l'eau grâce aux bras mécaniques qui sont positionnés sur les deux côtés du navire Photo : Radio-Canada/Adrianne Gauvin-Sasseville

« Notre plus gros défi, par apport aux policiers sur la route, ce sont les conditions de la mer », soutient M. Lebel.

Joseph Kaeble était caporal du Royal 22e Régiment Photo : Radio-Canada

Le port d'attahce du NGCC Caporal Kaeble V.C. est Québec.