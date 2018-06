Régis Girard a nagé 2 kilomètres, fait 90 kilomètres de vélo et 21 kilomètres de course à pied en 5 heures et 37 minutes.

Pour lui, l'entraînement est un mode de vie.

Le père d'Annabelle 12 ans, Rosalie 9 ans, Émile 6 ans, Florence 5 ans, Romy 2 ans et Léo 5 mois garde la forme en compagnie de sa famille.

Quand je vais courir j'ai une poussette chariot puis je mets deux enfants dans la poussette et les autres suivent en vélo. Régis Girard

Le sportif est aussi propriétaire d'un garage de mécanique automobile à Chicoutimi-Nord.

Un gagne-pain qui lui donne la flexibilité nécessaire pour s'entraîner.

« Ça fait que je réussis à partir une petite demi-heure courir en allant chercher une pièce ou en allant porter une voiture le soir après le souper, quelque chose comme ça. »

Comme prochain défi, Régis Girard compte s'attaquer au triathlon extrême Canada Man à Lac-Mégantic.

Une épreuve en montagne qui pourrait lui prendre jusqu'à 20 heures.

J'ai un bon mental, il n'y a rien pour me casser. Même si je suis fatigué, même si je suis à bout, je retrouve toujours l'énergie pour continuer avec le sourire. Régis Girard

Régis Girard ne voit rien d'exceptionnel dans ses performances sportives.

Pour lui, il s’agit simplement d’une façon de transmettre sa passion pour le sport à ses enfants.

D'après le reportage de Claude Bouchard