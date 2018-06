Un texte de Laurence Gallant

L’artiste en arts visuels Geneviève Chevalier a passé trois mois en Écosse, dans le cadre d’une résidence d’artiste financée par le Conseil des arts et lettres du Québec, pour s’intéresser aux oiseaux marins et aux défis que vivent ces colonies dans le contexte des changements climatiques.

À travers une installation vidéo à deux écrans et un livre d'artiste, elle nous présente ces colonies qui vivent des deux côtés de l’Atlantique : les fous de Bassan, les macareux moines et les petits pingouins, par exemple, qui ont pu être filmés par Geneviève Chevalier entre Rimouski, le secteur de Forillon et l’île Bonaventure.

Geneviève Chevalier convient qu’elle s’inspire de l’approche documentaire, mais a voulu poser un regard poétique sur ces oiseaux marins.

L'artiste Geneviève Chevalier présente Bord d’attaque/Bord de fuite Photo : Radio-Canada

« D’abord, j’aimerais que les gens puissent apprécier les paysages, les oiseaux qui sont filmés. Et il y a aussi l’idée de peut-être réfléchir à la condition de la nature à laquelle on appartient, nous aussi »,souligne-t-elle.

En s’entretenant avec des scientifiques qui travaillent sur ces espèces, l’artiste a été surprise d’apprendre que confrontés à des conditions climatiques de plus en plus difficiles, les oiseaux retournaient malgré tout au même endroit d’année en année, lors de la période de nidification.

Les chercheurs observent en ce sens des changements de comportement chez les oiseaux : à défaut de migrer vers des lieux plus propices à leur survie, ils auront de plus en plus de mal à se reproduire, par exemple.

L'oeuvre de Geneviève Chevalier s'intéresse aux oiseaux marins de l'Écosse et de l'Est-du-Québec Photo : Radio-Canada

Geneviève Chevalier a voulu dépeindre la réalité de ces oiseaux « qui peuvent vivre jusqu’à trente ou quarante ans », explique-t-elle, dans une œuvre qui se veut une invitation à la contemplation, mais aussi à la réflexion.

Des extraits d’entretien avec des chercheurs qui s’intéressent aux oiseaux marins, dont ceux de Dominique Berteaux, de l’UQAR, accompagnent les images projetées sur le mur de la salle du troisième étage du Musée régional de Rimouski.

L'exposition Bord d'attaque/bord de fuite est présentée jusqu'au 30 septembre.