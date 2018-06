Le don du camion de pompiers a été organisé par Brett Romanow, un pompier de Calgary, en collaboration avec son collègue Derek Docherty.

« Nous avons été contactés par les pompiers du Mexique, raconte Brett Romanow. Ils étaient à la recherche de matériel et de financement pour leur caserne, qui est peu équipée. »

Le pompier de Calgary Brett Romanow a coordonné le don d'un camion de pompiers canadiens à un service d'incendie du Mexique. Photo : CBC/Anis Heydari

Les deux pompiers se sont joints à Pompiers sans frontières Canada pour organiser le don du véhicule, en plus d’amasser 11 000 $.

Bloqué à la frontière

Brett Romanow et son beau-père, Ed Ruest, ont décidé de conduire eux-mêmes le camion jusqu’à Pochutla. Après six jours de route, ils ont dû s’arrêter au Texas, à la frontière du Mexique et des États-Unis.

La loi fédérale a changé 48 heures avant notre arrivée à la frontière et ils n’ont pas voulu nous laisser traverser. Brett Romanow, pompier de Calgary

Les deux hommes n’avaient pas tous les documents nécessaires pour poursuivre leur chemin.

« On a fait tous les appels possibles, à tous ceux qui voulaient nous entendre, explique le pompier. Ils nous ont simplement dit que la loi venait de changer et qu’il nous fallait absolument les nouveaux papiers. »

« La confrérie des pompiers est bien réelle »

L’hôtel où restait Brett Romanow à Pharr, au Texas, était situé à proximité d’une caserne de pompiers. Il dit avoir simplement expliqué la situation et le service d’incendie de la ville a accepté d’entreposer le camion à la station aussi longtemps que ce serait nécessaire.

De voir trois pays étrangers travailler ensemble, en dépit de tout ce qui se passe à la frontière en ce moment, c’était vraiment spectaculaire. Brett Romanow, pompier de Calgary

« La confrérie des pompiers est bien réelle », ajoute-t-il.

Le club Rotary de Pochutla a ensuite pris le relais pour amener le camion du Texas au Mexique. Plus de 77 000 pesos (5000 $CA) ont été amassés pour payer les frais de transport.

Sept mois et 27 jours après son départ de l’Ouest canadien et trois jours après avoir quitté le Texas, le camion est arrivé à destination le 22 juin dernier.

Les habitants de Pochutla célèbrent l'arrivée de leur nouveau camion de pompiers. Photo : Photo fournie par Brett Romanow

« J’avais envie de pleurer », affirme Dulce Maria Jimenez, une membre du club Rotary de Pochutla.

Plus de 100 personnes se sont déplacées pour l’arrivée du camion. Ils chantaient « gracias Canada », tout en agitant des drapeaux du Mexique et du Canada.

Brett Romanov prévoit visiter Pochutla plus tard cette année. Il espère avoir la chance de conduire le camion une dernière fois.

Avec les informations de Anis Heydari de CBC