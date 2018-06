Ladite bouteille de vodka porte le symbole d’un marteau et d’une faucille, un signe qui rappelle l'oppression des Ukrainiens par le régime soviétique, explique Olesia Luciw-Andryjowycz, présidente du conseil provincial albertain du Congrès des Ukrainiens-Canadiens.

Son organisme, dit-elle, est à l'origine de la demande déposée en janvier dernier auprès de la Commission des liqueurs et des jeux de l'Alberta (AGLC). Le groupe estime que la marque de vodka est de « nature offensante ».

Selon la présidente, la AGLC a précisé ne pas pouvoir retirer ces bouteilles, car les magasins d’alcool sont privés. Mme Luciw-Andryjowycz dit qu'il était toujours dérangeant que cette vodka soit encore vendue à l’aéroport de Calgary.

C’était encore plus contrariant parce que c’est un aéroport international qui envoie le message que l’Alberta vend de la vodka portant un symbole d’oppression. Olesia Luciw-Andryjowycz, présidente du conseil provincial albertain du Congrès des Ukrainiens-Canadiens

Le ministre du Développement économique, Deron Bilous, et la députée provinciale Jessica Littlewood ont écrit à la AGLC jeudi dernier.

Dans une lettre, ils soulignent que plus de 365 000 Ukrainiens-Albertains habitent la province et que beaucoup d’entre eux sont victimes de la persécution des Soviétiques et qu'ils ont dû fuir leur pays d'origine.

Ceux-ci se sont battus pendant des décennies pour faire reconnaître l'atrocité qu’ils ont vécue, connue sous le nom d'Holodomor ou la grande famine, ont ajouté les élus. « Pour nous, le logo est un terrible symbole qui représente le génocide de millions de personnes », disent-ils.

Dans une déclaration, l’AGLC dit « reconnaître que l’Holodomor est une horrible période dans l’histoire des Ukrainiens ». La Commission déclare avoir entendu les Albertains et qu'elle travaille avec les magasins d’alcool pour s'assurer que la vodka Hammer + Sickle ne soit plus importée en Alberta.

Olesia Luciw-Andryjowycz est de cette décision, mais ne prévoit pas d’arrêter son combat. Elle veut que cette vodka soit aussi interdite au Québec, la seule province qui importe aussi cette boisson russe.