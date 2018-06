C’est un rapport qualifié d’édifiant par le docteur Alan Katz, directeur du Centre d'élaboration de la politique des soins de santé du Manitoba, à l’Université du Manitoba, qui a été rendu public en ce début de semaine.

D’une part, en raison de l’ampleur de son sujet d’étude, puisque les chercheurs se sont intéressés à 33 920 hommes et 19 080 femmes suivis dans la province pour des problèmes liés à l’alcool, entre 1990 et 2015.

Et d’autre part, car il est le premier à s’intéresser non pas uniquement au recours de ces patients au système de santé, mais à analyser également leurs interactions avec le système de justice, des services à l’enfance et à la famille, d’aide sociale, et d’aide au logement.

« Ce qu’il en ressort, c’est que nous intervenons trop tard auprès de ces personnes », explique le docteur Nathan Nickel, auteur principal de l’étude intitulée Health and Social Outcomes Associated with High-Risk Alcohol Use (Conséquences sanitaires et sociales associées à la consommation à haut risque d’alcool).

« La progression de leur maladie est déjà trop avancée [lorsque le système intervient] et le fait que nous ne les détections pas à temps à des conséquences fatales », ajoute-t-il.

L’étude, commanditée par Santé Manitoba, confirme ce que d’autres études ont déjà montré, à savoir que les personnes souffrant de troubles alcooliques se rendent plus souvent à l’hôpital ou à l’urgence que le reste de la population.

Pour les 53 000 Manitobains qui ont fait l’objet de cette étude, le taux d’hospitalisation est multiplié par cinq, poursuit Nathan Nickel.

Détecter les signes en amont

Mais ce sont surtout les signes avant-coureurs dans la trajectoire sociale de ces patients qui sont rendus visibles par cette étude. « Même quatre ans avant que ces personnes ne soient diagnostiquées, elles commencent à faire appel de façon de plus en plus soutenue aux services sociaux, poursuit M. Nickel. Dans de nombreux cas, nous avons constaté un pic des interactions avec les services sociaux et la justice dans l’année précédant le diagnostic ».

Une tendance qui se retrouve également à l’analyse des admissions dans les services d’urgence.

Pour le chercheur, ces résultats indiquent un problème dans la prise en charge des patients dès les premiers symptômes de la dépendance.

Le docteur Nathan Nickel est l'auteur principal de l’étude intitulée Health and Social Outcomes Associated with High-Risk Alcohol Use, menée durant 25 ans auprès de 53000 Manitobains. Photo : CBC/Jaison Empson

Selon le rapport, moins de 2 % des personnes souffrant de problèmes liés à l’alcool se voient proposer un traitement comme le Naltrexone, ayant fait ses preuves dans la réduction de l’accoutumance.

Ce problème est plus visible chez la population la plus pauvre, qui selon M. Nickel est « encore moins susceptible » d’accéder à ces traitements.

Une meilleure coordination des services

M. Nickel rapporte qu’il existe au Manitoba des groupes de travail transversaux qui cherchent à mieux coordonner les services traitants de santé mentale et de dépendance.

Il indique que des chercheurs s’associent également aux Premières Nations afin de mieux comprendre comment le racisme institutionnalisé et le colonialisme contribuent à accroître les problèmes d’alcool auprès des populations autochtones.

Avec des informations de Bryce Hoye