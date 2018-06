« Le sixième cycle des dialogues pour la paix entre les délégations du gouvernement et de l’ELN débutera le lundi 2 juillet à La Havane, Cuba », a écrit sur Twitter la délégation du gouvernement.



Comme c’est le cas généralement, ce cycle devrait durer cinq semaines et se terminer au moment où le président Santos quittera le pouvoir, le 7 août.



Cuba accueille ces discussions de paix depuis le mois de mai, à la place de Quito, la capitale de l’Équateur, qui a renoncé à le faire après une série d’attaques meurtrières à sa frontière.



Dans un communiqué, l’ELN, dernière guérilla active de Colombie, a dit souhaiter que le gouvernement colombien « garantisse le déroulé du programme de discussions et la définition du processus de paix, telle que décidée le 30 mars 2016, afin que la paix soit une politique d’État ». Elle a fait part de son « inquiétude en raison des déclarations du président élu, dans lesquelles il ignore les avancées à cette table des discussions et pose des conditions différentes à celles décidées jusqu’à présent avec l’État ».



Ivan Duque, héritier politique de l’ex-président Alvaro Uribe, demande que la guérilla fasse l’objet d’un regroupement, sous vérification par des organismes internationaux, et qu’elle cesse ses « activités criminelles » pour poursuivre les conversations de paix.



Il plaide aussi pour des sanctions pénales contre les dirigeants de l’ELN et s’oppose à leur entrée en politique sans qu'ils aient purgé auparavant des peines de prison. « L’ELN reste engagée dans la recherche d’une issue politique au conflit » et la construction d’un processus de paix, assure-t-elle dans son communiqué.