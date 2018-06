Audrey Lacroix a fait partie de l’équipe olympique canadienne de natation à trois reprises. Aux Jeux olympiques de Rio, en 2016, elle a participé à la demi-finale de l’épreuve du 200 mètres papillon, sa spécialité, et a terminé au 16e rang. Quelques mois plus tard, elle annonçait sa retraite sportive. Juste à temps pour l’ouverture des piscines extérieures, elle vous donne quelques conseils pour améliorer votre performance en natation.

Par quoi un nageur débutant devrait-il commencer?

Audrey Lacroix : Le plus important pour un nageur débutant est de se familiariser avec la technique de respiration. Bien contrôler l’inspiration et l’expiration l’aidera à être plus à l’aise dans l’eau. Souvent, les débutants forcent trop l’expiration, alors que celle-ci doit se faire en douceur et naturellement, à la fois par la bouche et le nez. En style crawl, l’inspiration doit se faire en tournant légèrement la tête sur le côté; il faut éviter les mouvements de tête vers le haut.

Quels sont tes trucs de pro pour les personnes qui pratiquent la natation de façon récréative?

Apprendre une technique de virage permettra au nageur débutant de bénéficier au maximum de l’entraînement en piscine. Il y a deux techniques possibles. La plus facile est le virage ouvert, où l’on touche le mur avec une main. Elle permet de respirer dans le virage. Pour les nageurs intermédiaires, il y a le virage-culbute, où le seul contact avec le mur se fait avec les pieds. Maîtriser minimalement l’une de ces deux techniques permettra au nageur de garder un rythme de nage constant, de faire plus de longueurs sans s’arrêter et d’être plus à l’aise de nager dans un couloir avec d’autres personnes. Ces techniques nécessitent un certain apprentissage, mais leur maîtrise aura un effet déterminant sur l’efficacité de l’entraînement en piscine.

Quelle erreur les nageurs amateurs font-ils le plus souvent?

Les nageurs débutants oublient parfois que la natation en général, peu importe le style de nage, est un sport tout en souplesse. Il faut essayer d’être le plus grand possible dans l’eau, penser à l’amplitude des mouvements. Par exemple, en style crawl, l’entrée de la main doit se faire le plus loin possible en avant, tout en respectant la souplesse de l’épaule du nageur. Souvent, les débutants entrent la main tout près de leur tête; c’est une erreur très courante.

Quels sont les autres faux pas à éviter?

La natation est un sport qui ne nécessite aucun équipement coûteux. On a seulement besoin d’un maillot de bain confortable et ajusté, d’une paire de lunettes de natation et d’un bonnet, si on a les cheveux longs ou si les règlements de la piscine l’exigent. Parfois, les hommes veulent faire des longueurs dans un maillot de surf. Même un nageur olympique aurait de la difficulté à se déplacer et à rester à la surface de l’eau en portant autant de tissu. Si le petit maillot de type slip n’est pas une option pour tous, plusieurs modèles adaptés à l’entraînement en piscine sont maintenant offerts sur le marché.

Il convient également d’investir dans une paire de lunettes de natation adaptée à votre visage. On trouve plusieurs modèles de qualité coûtant une vingtaine de dollars. Il faut éviter d’utiliser un masque de plongée pour faire des longueurs. Plusieurs de ces masques couvrent le nez, obligeant le nageur à inspirer et à expirer par la bouche, ce qui nuit beaucoup à l’apprentissage d’une technique de respiration efficace.

As-tu un lieu de prédilection au Canada pour pratiquer ton sport?

J’aime beaucoup les piscines où pénètre la lumière naturelle et où les plafonds sont hauts. Je n’ai pas besoin de m’entraîner dans un bassin de 50 mètres, même que, maintenant que je ne fais plus de compétitions, je trouve que le bassin semi-olympique de 25 mètres offre plus de possibilités pour un entraînement à la fois musculaire et axé sur la vitesse. D’ailleurs, lorsque je me préparais pour les Jeux olympiques, la majorité de mes entraînements en matière de vitesse se déroulaient dans des bassins de 25 mètres. C’est également le cas pour la plupart des nageurs de haut niveau, surtout ceux se spécialisant dans les épreuves de sprint et de demi-fond.

Aujourd’hui, je m’entraîne à la piscine du Centre sportif du Parc olympique. Ailleurs au Canada, mes piscines préférées sont la nouvelle piscine du pavillon de l'éducation physique et des sports (PEPS), à Québec, et la piscine du Saanich Commonwealth Place, à Victoria, en Colombie-Britannique.