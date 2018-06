Après 25 ans d’efforts, un comité regroupant de nombreux bénévoles a pris les choses en main depuis 2015 pour développer le sentier pédestre qui reliera Bathurst à Saint-Quentin.

Le sentier suit la rivière Népisiguit pendant 145 kilomètres jusqu'au plus haut sommet des Maritimes, le mont Carleton , explique Samuel Daigle, coinstigateur du projet.

Samuel Daigle, coinstigateur du sentier Népisiguit Mi'gmaq. Photo : Radio-Canada

Peu de gens le savent, mais ce sentier historique ne date pas d’hier : En fait, ça débuté des centaines d'années passées, même des milliers d'années passées. Le peuple mi'gmaq utilisait ce sentier-là pour migrer selon les saisons le long de la rivière Népisiguit , raconte Samuel Daigle.

Le projet tire d'ailleurs à sa fin, il ne reste plus qu’une vingtaine de kilomètres à défricher.

Le sentier Népisiguit Mi'gmaq longe la rivière. Photo : Radio-Canada

Pour les plus aventuriers, cela prendra environ cinq jours pour parcourir tout le sentier. Ils pourront profiter des nombreuses améliorations, dont l'installation de ponts de corde, de plateformes de camping et d’abris.

Des panneaux d'interprétation permettront aussi aux randonneurs de découvrir ce sentier rempli d'histoire.

Autant le peuple des Premières Nations, les Anglais, les francophones, les Acadiens, il y a de belles histoires à raconter sur ce sentier. Samuel Daigle, coinstigateur du projet

Un sentier sécuritaire

Le comité du projet veut mettre l’accent sur l’aspect sécuritaire du sentier pour se démarquer et attirer des touristes.

Si on se compare à d’autres sentiers, c’est très sécuritaire. Il n’y a pas d’ours polaire, de grizzly, d’araignée ou de serpent venimeux. On peut se coucher dans le bois et être à peu près sûr qu’on sera en sécurité , illustre Samuel Daigle.

Le comité du sentier Népisiguit Mi'gmaq insiste sur le caractère sécuritaire du sentier. Photo : Radio-Canada

Lorsque le projet sera complété, l’objectif est de le faire rayonner au pays : Nous on veut devenir le sentier pédestre numéro un à l’est du Canada. On pense qu’on a tout ce qu’il faut pour le devenir .

Le coinstigateur du projet espère attirer des touristes de partout au pays, mais aussi de l’Europe.

On sait déjà que des gens de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard viennent ici donc je pense vraiment que ça va exploser cet été. Samuel Daigle, coinstigateur du projet

Déjà des adeptes

Le sentier est déjà bien connu par les randonneurs de la région.

C’est merveilleux! On peut marcher aussi longtemps qu’on veut , s’exclame Janet Doucet qui n’en est pas à sa première randonnée sur le sentier Népisiguit Mi'gmaq.

Janet Doucet profite du sentier Népisiguit Mi'gmaq avec son chien. Photo : Radio-Canada

Ça m’aide à me retrouver. C’est pour le mieux-être physique, mais aussi pour la santé mentale. Janet Doucet

On est bercé par la rivière et on peut s’y arrêter quand on veut , lance François Demars, un autre randonneur qui s’adonne à la course sur sentier.

François Demars, un randonneur qui fréquente le sentier Népisiguit Mi'gmaq. Photo : Radio-Canada

J'ai rencontré un ours de l'autre côté du pont au niveau de la voie ferrée l’autre jour. On rencontre des animaux, mais on rencontre aussi quelques randonneurs, donc c'est vraiment agréable.

Avec les information de François Vigneault