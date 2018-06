L'application conçue par le Saskatchewanais Jeff Shirley permet aux utilisateurs de surveiller leurs biens, et de géolocaliser ceux-ci en cas de vol.

Jeff Shirley a développé cet outil en partenariat avec le ministère des Services correctionnels et de la Police, pour lutter contre la criminalité en milieu rural, dans le cadre d'un défi d'innovation Saskatchewan.

« Nous avons entendu de nombreux résidents de la province s'inquiéter de l'augmentation de la criminalité, en particulier dans les milieux ruraux, où le voisin le plus proche peut être à des kilomètres, a expliqué la ministre Tina Beaudry-Mellor. Nous savions que quelqu'un en Saskatchewan aurait les compétences, le talent et la vision pour concevoir une solution qui offrirait aux résidents et aux agriculteurs plus de sécurité pour leurs propriétés. »

Après un programme de 16 semaines avec le ministère des Services correctionnels et de la Police, BeeSecure est actuellement testé dans la municipalité rurale de Mayfield et les premiers résultats sont très prometteurs.

« Nous sommes ravis de la plateforme que nous offre le Défi de l'innovation afin de développer une solution pour aider à réduire la criminalité en milieu rural pour tous les Canadiens », a déclaré Jeff Shirley.

Au cours de l'été, Innovation Saskatchewan déterminera d'autres problèmes qui pourraient être abordés dans le cadre du Défi de l'innovation.

Cette initiative fait partie de la stratégie du gouvernement sur la réduction de la criminalité rurale annoncée en août 2017.