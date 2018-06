avec les informations de Lise Millette

Dans une vidéo partagée sur Facebook cette fin de semaine, des membres ont montré l'étendue des réparations et aménagements.

Murs tombés, préparation du plancher et bientôt la peinture : le président du club, Mario Robitaille, fait un résumé du travail à accomplir dans les prochaines semaines.

Le local manque un peu d'amour, il y a quelques années qu'il n'était pas habité. Les premières étapes on a envelé des murs, gratté un peu et regarder où mettre les vestiaires. C'est ce que nous avons fait avec quelques membres du club ont mis l'épaule à la roue.

Les travaux se dérouleront rondement afin de faire en sorte que tout soit prêt pour l'automne.

Nous avons un athlète, Robin Baron-Morasse, qui va s'entraîner plus intensément cet été pour une compétition cet automne, les autres c'est un peu plus mollo. L'été on s'entraîne un peu moins, alors on va donner un coup de barre. On voudrait que le club soit fonctionnel et tout préparer pour le début de l'année scolaire , assure le président du club, Mario Robitaille

Une trentaine d'athlètes par année s'entraînent avec le Club d'haltérophilie Héraclès. La prochaine période de recrutement s’amorcera au mois d’août.