Debra Sheets estime que les nouvelles technologies présentent des solutions intéressantes pour les personnes atteintes de démence, et aux aides-soignants.

Les dispositifs comme Alexa peuvent aider à rappeler l’horaire de la journée, même si cette personne ne se souvient pas des détails , précise la professeure-associée au département de la faculté des sciences infirmières de l’Université de Victoria.

L’assistant virtuel peut aussi aider à contacter quelqu’un, sans avoir besoin d’avoir le numéro de téléphone à portée de main, ou même rappeler à la personne de prendre un médicament ou plusieurs, à intervalles réguliers durant la journée.

En cas d’urgence, tel que si une personne âgée tombe, l’assistant virtuel peut aussi aider à appeler les secours.

S’il est utilisé convenablement, cet outil peut augmenter la qualité de vie d’une personne âgée , avance Mme Sheets.

La professeure associée croit également que la technologie peut aider à diminuer le fardeau sur les aidants naturels, puisqu’elle peut contrôler de nombreux aspects de la vie à la maison.

Alexa ne se fatiguera jamais de vous répéter sans cesse quel jour nous sommes. Debra Sheets, professeure associée, Université de Victoria

Debra Sheets est à la recherche de participants pour son étude, chez qui les chercheurs vont installer Alexa à travers la maison. La technologie permettra de contrôler, avec la voix, la télévision, le chauffage, les lumières et le téléphone.

L’étude Ease-E-Home vise les personnes avec des troubles de la mémoire entre légers et modérés, pour déterminer quels aspects de la technologie sont les plus utiles, et de quels services elles ont toujours besoin.