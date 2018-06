Longtemps torturé par ses démons, le chanteur, qui a cessé de boire depuis plus de 20 ans, se trouve chanceux, malgré ce cancer. « La vie est bonne pour moi, depuis longtemps, spécialement ces temps-ci. Quand on a quelque chose comme un cancer, il ne faut pas se taper sur la tête et se demander "pourquoi moi?". Ça sous-entend qu’il y a un tribunal qui décide qui va mourir, qui va vivre, et ça sous-entend que tu as fait quelque chose de mal. »

Le chanteur rappelle que c’est dommage d’avoir un cancer à 60 ans, mais que c’est dramatique quand il s’agit d’enfants. « J’en ai vu à Sainte-Justine de 2 ou 3 ans qui allaient mourir dans 2 ou 3 semaines. Je préfère le vieux chanteur. Cela dit, j’ai très envie de vivre, je suis heureux, j’ai des idées, je veux continuer. Mais il n’y a personne d’immortel, on va tous y passer. »

Son fils a changé sa vie

Vivre un cancer lui a fait penser à la mort et la vieillesse. « J’expliquais à mon fils que je n’irais pas dans les CHSDL, car c’est inhumain ce qui s’y passe. Je vais m'organiser tout seul, je vais [en finir moi-même], mais pas tout de suite. Si je vis à 95 ans, c’est là que ça va se passer. Je ne pouvais pas avoir de dignité quand j'étais petit, ensuite, j’ai gagné une vie digne, je n’aurai pas une mort indigne, que ça soit dans 2 ans ou dans 30 ans [...], je veux partir dignement », raconte Dan Bigras.

Le chanteur Dan Bigras Photo : Radio-Canada/Radio-Canada

La dignité, il l’a aussi trouvé avec la naissance de son fils, Olivier. « Je n'ai pas de mot français pour décrire ce sentiment, mais avant, je n’avais pas de home, je pouvais vivre n’importe où. Avoir un home, c'est parce que j'avais mon garçon d’amour qui était là et une blonde fantastique. » Il raconte que son fils, contrairement à lui, a été élevé dans la tendresse.

J’ai élevé mon fils à coups de gros becs. Et je n’ai jamais eu à crier après mon fils. Il faisait des erreurs, je lui donnais l'information, il réfléchissait et il se corrigeait. Ma Geneviève [son ancienne conjointe et mère de son fils], c'était une vraie mère colleuse. Elle et mon fils ont changé ma vie.

Même si Dan Bigras n’a pas vécu une enfance heureuse, il comprend maintenant que ces parents l’ont quand même aimé, comme ils le pouvaient. « Je dois beaucoup à mes parents, la musique, l’écriture, je n’ai pas puisé ça très loin. »

Il ajoute qu’en ne voulant plus les punir, il ne se punit plus non plus. « Une guerre, même avec quelqu’un qui est mort, il y a de la douleur, de la haine. Et ça fait mal avoir de la haine. En écrivant le livre, je me suis aperçu que je retenais beaucoup de choses d'eux. Je peux les remercier aussi. »

Un homme profondément engagé

Depuis presque 30 ans, Dan Bigras organise chaque année Le show du Refuge, un spectacle-bénéfice qu’il a conçu pour appuyer l’œuvre du Refuge des jeunes, qui vient en aide aux jeunes hommes sans-abri de 17 à 24 ans.

Dan Bigras Photo : Radio-Canada/Mathieu Valiquette

Le chanteur n’hésite pas à prendre position sur divers sujets de société et à interpeller les politiciens. « Je n'avais pas de société quand j'étais petit. Maintenant que j’en ai une, je veux en prendre soin. »

Il ne peut pas comprendre qu’on attende 18 heures à l’urgence, dans une société riche comme la nôtre. Les compressions dans les écoles sont aussi incompréhensibles à ces yeux.

[Quand] il y a un orthophoniste et un psychologue pour quatre écoles, ça veut dire que tu n’as plus de soins. C’est monstrueux.

Pour Dan Bigras, si l’école est gratuite jusqu’à la fin du secondaire, c'est que c'est « l’âge pour fabriquer du cheap labour. Après ça, il faut payer, donc ce sont les gens qui ont les moyens qui envoient leurs enfants à l’Université. Ça crée des classes des citoyens dominants et dominés [...], c’est pervers et malsain. »

Lors de cette entrevue, l’artiste parle aussi d’une femme haïtienne qui voulait lui donner son enfant, de Donald Trump, de la répartition des richesses, des paradis fiscaux.

Il termine l'entrevue en se souvenant de Gilbert Langevin, de Gerry Boulet et de son implication avec le Refuge des jeunes, un lieu qu’il décrit comme un endroit de résilience, et du fait qu’il aime malgré tout ses parents. « Mais ça laisse des traces, quand je serai enterré, ça ne sera pas au même cimetière qu’eux. Je ne serai pas enterré, je ferai disperser mes cendres dans l’eau pour retourner avec les poissons. »