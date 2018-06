Le Musée régional de Rimouski accueille cet été les toiles de l'artiste montréalaise Melanie Authier, dans le cadre d'une fascinante exposition intitulée Contrariétés et contrepoints. Ces œuvres ont beaucoup voyagé dans les deux dernières années. Après Halifax et Saskatoon, notamment, Rimouski est le septième et dernier arrêt de cette tournée. Laurence Gallant est allée à la rencontre de Melanie Authier et de ses univers au Musée régional de Rimouski.