Un texte de Denis-Michel Thibeault

« Les condos du 825 Taché ne seront pas construits », peut-on lire en grosses lettres noires en anglais sur le panneau, bien disposé pour attirer l'attention des passants.

Depuis deux ans, lui et sa voisine se battent afin d’être dédommagés par la Ville pour l’arrivée d’un édifice à condo de 78 appartements.

Il y a plusieurs années, Léo Pelland dit avoir obtenu l’autorisation écrite de la Ville afin qu’il puisse utiliser le terrain du 825 Taché.

« Dans les deux dernières années, la Ville a vendu le terrain pour un condo, mais avant ça, la ville a fait un contrat avec moi disant que j’avais le droit d’utiliser leur terrain comme je voulais, j’avais juste à en prendre soin », affirme le résident du secteur depuis 30 ans.

Il a donc commencé à utiliser le terrain comme le sien et installé un cabanon et planté un jardin.

Le projet immobilier au 825 avenue Taché à Winnipeg. Photo : Radio-Canada/Radio-Canada

Une fois que la Ville a autorisé la construction du projet et vendu le terrain du 825 Taché au promoteur immobilier, Sunstone Resort Communities, ce dernier a fait une offre aux deux résidents contestataires pour acheter leur propriété, mais la jugeant trop basse, ceux-ci ont refusé.

Selon Léo Pelland, désireux de commencer la construction rapidement, le promoteur a signifié aux propriétaires qu’il allait utiliser le terrain du 825 Taché pour construire une ruelle, enlevant du même coup l’accès au terrain.

« Ils ne sont jamais venus me voir. J’ai reçu une lettre du promoteur immobilier qu’il était pour faire une ruelle sur mon droit d’accès », affirme-t-il.

La seule affaire qu’ils nous ont promise c’est que ça ne nous coûterait rien, mais ce n’est pas vrai. Ça me coûte ma cour. Léo Pelland

Il demande à la Ville de faire une entente contre laquelle il abandonnerait les poursuites.

« Je sais qu’ils ont dépensé beaucoup d’argent pour le projet. Je veux qu’on évalue la valeur du terrain et je veux recevoir 25 % de la vente et me faire rembourser pour les dommages », affirme le résident de Saint-Boniface. Il ajoute avoir déjà dépensé autour de 50 000 $ en frais juridique pour cette affaire.

Le président-directeur général de Sunstone Resort Communities, Bill Coady, a refusé de commenter l’affaire puisqu’elle est encore devant le tribunal. Il a cependant renvoyé la demande de question à la Ville de Winnipeg qui a tôt fait de répondre qu’elle aussi n’avait aucun commentaire.