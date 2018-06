Deux spectacles ont dû être annulés durant le week-end, à cause de la pluie.

Le groupe québécois les Colocs, le clou des festivités, n’a attiré qu’un millier de spectateurs samedi soir, indique le président du comité organisateur Richard Kempler, qui pense que le mauvais temps a dissuadé bien des participants.

En fait, l’achalandage durant le week-end, dit-il, était quatre fois moins élevé que lors d’une « bonne » édition.

Le public a un « attachement » pour la St-Jean, reconnaît M. Kempler.

Il ajoute toutefois ceci : on a toujours eu du beau temps [au début juillet] et il y a beaucoup moins d’événements qui nous font concurrence [à ce moment-là].