Un texte de Laurence Royer

Le Musée était fermé aux visiteurs depuis le mois de décembre afin de subir une cure de rajeunissement. La fin des travaux était prévue pour la fin du mois de mai et l’administration prévoyait la réouverture de l’établissement au début du mois de juin.

Toutefois, en raison d’imprévus, l’ouverture a été retardée et les travaux se poursuivront jusqu’à la fin de l’été, indique le directeur général du Musée, Christian Marcotte.