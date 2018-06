Le spectacle annuel de pyrotechnie à Windsor va durer une minute de plus qu’à l’habitude et soulignera les dernières décennies en grande pompe. Les feux d’artifice, qui proviennent entre autres d’Espagne, des États-Unis et de la Chine, seront répartis sur trois grandes barges le long de la rivière Détroit.

J’ai opté pour un peu plus d’effets. Un obus qui va projeter plusieurs obus et qui va faire des effets floraux. Patrick Breault, président de Sirius Pyrotechnics

Patrick Breault, président de Sirius Pyrotechnics, collabore au spectacle pour la dixième année d’affilée. Il précise qu’il a opté pour des effets plus spectaculaires et un mélange de couleurs pastels et traditionnelles.

Les feux d'artifice au-dessus de la rivière Détroit à Windsor en Ontario Photo : Radio-Canada/Rébecca Salomon

M. Breault explique qu’il conçoit le spectacle après avoir reçu la musique et la thématique du spectacle. Il s’assure ensuite d’agencer musique et feux d’artifice pour maximiser l’impact et rendre le tout plus impressionnant.

Une évolution technique

Au fil des ans, les spectacles de pyrotechnie se sont modernisés. On est passé de l’image manuelle du spectacle à maintenant où tout est informatisé. J’ai 203 ordinateurs qui servent au spectacle cette année, et tout est contrôlé à distance , affirme-t-il. Cela rend le processus plus sécuritaire.

Au niveau artisanal, de progrès ont eu lieu, mais selon M. Breault, c’est dans l’imagination des pyrotechniciens que résident les plus grands progrès visuels.