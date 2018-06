Les sanctions plus sévères imposées aux utilisateurs du cellulaire au volant entrent en vigueur samedi. Amendes maximales multipliées par six, suspension immédiate du permis en cas de récidive, augmentation du nombre de points d'inaptitude : Québec prend les grands moyens pour s'attaquer à l'une des principales sources de distraction et d'accidents sur le réseau routier.