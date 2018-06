Un texte de Yasmine Khayat

À cause notamment du vieillissement de la population, les aides à la mobilité motorisées (AMM), comme les motos électriques à quatre roues, sont de plus en plus utilisées. Actuellement, des dizaines de milliers de quadriporteurs circulent au Québec.

Les personnes incapables de marcher utilisent ce moyen de transport sur les trottoirs, les pistes cyclables et même les chemins où la vitesse autorisée ne dépasse pas 50 kilomètres par heure.

Yvon St-Amant est handicapé moteur. Avant d’avoir un quadriporteur, il ne pouvait compter que sur deux béquilles en bois pour se déplacer. Aujourd’hui, il ne s’en sert qu’au besoin. M. St Amant a retrouvé une liberté de mouvement qui le rend plus autonome.

Je prends la piste cyclable, je m'en vais me promener dans le Vieux-Montréal. Je parcours à peu près 8 à 10 kilomètres avec ça par jour. Mon quadriporteur, c’est mes jambes. Yvon St-Amant, bénéficiaire du programme d’attribution des triporteurs et des quadriporteurs

En 2015, le ministère des Transports a mis en place un projet pilote dont le but est d’intégrer les AMM (fauteuils roulants motorisés, triporteurs et quadriporteurs) dans le Code de la sécurité routière. Il doit se tenir jusqu’en juin 2020.

Les conducteurs sont tenus de se conformer à des obligations, au risque de contrevenir à la loi.

Ainsi, tout AMM doit être muni de réflecteurs sur les quatre côtés de l’appareil (blancs en avant, rouges en arrière), ainsi que d'un phare blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière lorsqu’ils circulent la nuit.

Quand on parle d'équipements obligatoires, on mentionne un drapeau orange comme on en met sur les poussettes de vélo. Les utilisateurs se doivent de connaître les règlements, sinon ils peuvent recevoir une contravention. Mila Roy, porte-parole du ministère des Transports du Québec

Les amendes vont de 30 $ à 60 $ pour les conducteurs d’AMM. Les conducteurs des autres véhicules routiers peuvent quant à eux écoper d’amendes allant jusqu’à 600 $.

La cohabitation entre les différents usagers de la route se passe généralement bien. En 2017, la police de Montréal a recensé 14 cas de collisions avec blessures légères et n’a donné que 6 contraventions.