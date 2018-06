Un texte de Jean-François Deschênes

Cloridorme, Murdochville, Petite et Grande-Vallée ont fait faire une étude de faisabilité en ce sens. Elle prévoit notamment l'achat de deux camions qui remplaceraient les trois en fonction dans la région, mais qui arrivent en fin de vie. Ces deux achats avoisineraient 700 000 $.

La directrice générale de Grande-Vallée, Ghislaine Bouthillette, croit qu'un regroupement aurait de nombreux avantages immédiatement, mais aussi pour le futur. « Il y a un deadline qui s’en vient au niveau du ministère de l’Environnement pour faire du compostage d’ici 2022. Si on ajoute cet élément-là, est-ce qu’il y a encore davantage de raisons de se regrouper pour éviter d’augmenter les frais? » se demande-t-elle.

On sait qu’une concertation, un regroupement, ça permet de réaliser des économies et bien c’est dans ce sens-là qu’on a demandé à ce qu’une étude soit faite. Ghislaine Bouthillette , directrice générale de Grande-Vallée

Actuellement, les quatre municipalités doivent se rendre jusqu'à Gaspé ou Sainte-Anne-des-Monts pour se départir de leurs déchets et matières recyclables ce qui représente des distances de plus de 100 kilomètres pour chaque voyage.

Pour la mairesse de Murdochville, Delisca Ritchie-Roussy, les économies seraient importantes. « Nos municipalités, on est aux prises avec des dépenses et nos budgets sont très restreints. Alors un moment donné, au lieu d’augmenter les taxes des gens à chaque fois, il va falloir qu’on voit comment on va mieux gérer nos dépenses »,souligne-t-elle.

Si les élus décident d’aller de l’avant, ils devront choisir la forme que prendra ce regroupement. Une décision devrait être prise avant la fin de l’été.