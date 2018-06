Après 30 ans de mariage, John Aitken et son ex-femme Sheena avaient convenu de partager également leurs prestations lors du divorce.

Sheena est décédée l’an dernier. Lorsque l’homme de 60 ans a demandé sa pension de retraite du gouvernement fédéral en décembre dernier, il a été surpris de constater qu’il n’a droit qu’à la moitié du montant pour lequel il a cotisé pendant plus de 40 ans.

Après impôts, il reçoit des paiements de 338,50 $ par mois du RPC.

La pension de retraite du RPC est habituellement versée à partir de l’âge de 65 ans, mais il est possible de recevoir une pension réduite dès 60 ans.

Ceux qui, comme John Aitken, choisissent de la demander plus tôt reçoivent une pension réduite de 0,6 % pour chaque mois qui les sépare de leur 65e anniversaire. « Si vous commencez à recevoir votre pension à 60 ans, le montant de celle-ci sera de 36% inférieur au montant que vous auriez reçu si vous l'aviez plutôt demandée à 65 ans », indique le gouvernement fédéral.

À 65 ans, les nouveaux bénéficiaires du régime reçoivent en moyenne 691,93 $ par mois avant impôts, selon les données du gouvernement du Canada. Le montant mensuel maximal qu’il est possible de recevoir est 1134,17 $ pour 2018.

Puisque John Aitken avait accepté de partager sa pension avec son ancienne conjointe, il n’a droit qu’à la moitié de celle-ci. Il aurait également eu droit à la moitié de la pension de Sheena, si elle était toujours en vie.

« Je comprends que, puisqu’elle est décédée, elle n’ait pas droit à sa pension, affirme John Aitken. Mais dans cette situation, sa mort devrait entraîner la nullité de mon contrat, ce qui signifie que je devrais récupérer ma pleine pension. »

D’après les experts, la situation peut sembler injuste, mais elle est inévitable.

« Les pensions sont imprévisibles, on ne sait jamais combien de temps elles vont durer », affirme Fred Vettese, actuaire et associé chez la firme de ressources humaines Morneau Shepell.

Il considère que John Aitken aurait dû être averti au moment où il a accepté de partager ses prestations avec son ancienne conjointe.