Mamoudou Gassama qui a vu sa situation régularisée en raison de son acte de bravoure, a reçu le prix de héros humanitaire, aux côtés de cinq autres lauréats. Naomi Wadler a aussi été récompensée. Cette jeune fille avait livré un discours poignant contre les violences par armes à feu lors du rassemblement Marchons pour nos vies en mars à Washington.

Le courage d'Anthony Borges, un lycéen blessé durant la fusillade de Parkland en Floride qui fut la genèse de cette manifestation, a également été salué. Un autre lauréat, James Shaw Jr., a lui aussi sauvé des vies en parvenant à désarmer un tireur dans un restaurant Waffle House près de Nashville (Tennessee) en avril.

« Nous distinguons ces héros et les remercions de nous donner de l'espoir et de nous rappeler que tout le monde à l'opportunité de faire quelque chose d'extraordinaire », a déclaré le chanteur John Legend dimanche en remettant les six prix.

Mamadou Gassama, Naomi Wadler et Shaun King sont parmi les personnalités honorées lors des prix BET. Photo : Getty Images/Leon Bennett

Panthère noire récompensée

La soirée des prix BET a par ailleurs été marquée par la victoire attendue du film de superhéros noir au succès phénoménal Panthère noire.

« Nous n'avons pas besoin d'un président en ce moment, parce que nous avons un roi », a commenté l'acteur Jamie Foxx en référence au monarque de Black Panther, pendant la remise du prix du meilleur film, alors que la cérémonie a été émaillée de critiques envers Donald Trump.

Le trio hip-hop Migos l'a emporté dans la catégorie meilleur groupe, tandis que la chanteuse R&B, SZA, a été sacrée meilleure nouvelle artiste.

La star de l'afro-pop nigérian Davido, qui concourrait notamment contre les artistes français Booba, Dadju et Niska, a lui décroché le prix du meilleur artiste étranger.

« Venez en Afrique, mangez de la nourriture, portez des vêtements africains », a lancé le chanteur de 25 ans, enjoignant l'auditoire à plus de collaborations artistiques entre les États-Unis et l'Afrique.

La rappeuse Nicky Minaj a livré une prestation remarquée dans une robe en latex rouge, tout comme Meek Mill, dont l'incarcération récente avait nourri le débat sur la discrimination raciale aux États-Unis.

Pour son retour sur scène lors de cette cérémonie diffusée en direct à la télévision, le rappeur a présenté une nouvelle chanson Stay Woke, dans laquelle il dénonce avec force les violences policières.