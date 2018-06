Un texte de Denis-Michel Thibeault

Katherine Magne s’est mise à la couture sérieusement il y a 10 ans et depuis trois ans, elle confectionne tous les vêtements de sa famille et n’achète plus de linge au magasin.

« J'avais des problèmes moraux avec l'industrie de la mode, affirme la mère de 38 ans. Je trouvais aussi que les choses ne correspondaient pas correctement aux proportions de mon corps. Mes vêtements s'usaient rapidement et je devais les remplacer. »

C’est en faisant des recherches sur la provenance de ses vêtements qu’elle a réalisé ce qui se cachait derrière ce qu’elle portait et a alors décidé de tout confectionner elle-même.

« Il y a probablement deux choses vraiment importantes qui me dérangeaient: l'une était l'impact environnemental de l'industrie du vêtement et l'autre était la qualité de vie des travailleurs. En fait, l'éthique autour de cette industrie ne me convenait plus », affirme-t-elle.

Atelier de couture

« Les jeans étaient la seule chose qui m’intimidait parce que je pensais qu'ils étaient trop difficiles à faire. Et puis, j’ai décidé de l'essayer et le résultat était bon », affirme la couturière.

Ce qui semblait une tâche trop difficile à accomplir il y a quelques années est maintenant une source d’inspiration pour d’autres personnes et elle décide d’enseigner son art.

J'ai pensé que ce serait bien de rencontrer plus de gens qui s’intéressent à la couture. J’ai commencé des ateliers de fabrication de vêtements. Si les gens peuvent faire des jeans, ils auront l'impression de pouvoir faire n’importe quoi. Katherine Magne

Elle offre de petites classes de cinq personnes. Chaque personne s’assoit à une machine à coudre et reçoit un ensemble pour confectionner un jeans.

« On s’assoit et on travaille. Tout le monde part de l’atelier avec un jeans », explique Katherine Magne.

Katherine Magne en compagnie de ses filles Noemie, 8 ans, et Amelyn, 3 ans, qui portent tous des vêtements confectionnés par Katherine. Photo : Katherine Magne

Un impact sur son environnement

La couturière dit que ses motivations ne sont pas financières, mais plutôt environnementales.

Elle est bien consciente que la fabrication de vêtement à la maison crée beaucoup de retailles, mais elle tente de récupérer autant que possible en donnant les morceaux qu’elle ne peut pas utiliser et en laissant ses enfants pratiquer à leur tour.

« Je ne sais pas quelle différence j'ai faite dans le contexte global, mais je sais que j’ai assurément eu un impact sur mes amis et ma famille », affirme-t-elle.

Elle raconte qu’au début, les gens de son entourage avaient beaucoup de questions, mais aujourd’hui, les gens veulent faire comme elle et apprendre à coudre.

Elle explique que maintenant lorsque ses enfants sont invités dans des anniversaires, le cadeau est toujours un morceau de vêtement fait par Katherine Magne.