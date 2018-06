Mais les calèches ne sont pas près de disparaître du paysage insulaire, s'il n'en tient qu'au gouvernement provincial et aux exploitants en tourisme.

« Les chevaux méritent de vivre leur vie au pâturage, de s'amuser et non pas d'être contraints de travailler », affirme Camille Labchuk, la directrice générale du groupe Animal Justice. « Nous aimerions que Charlottetown et toute la province de l'Île-du-Prince-Édouard s'engagent dans cette direction. »

Les commentaires de Mme Labchuk font suite à la décision, par la Ville de Montréal, d'interdire les calèches sur son territoire à compter de 2020.

Pas de changement envisagé

Une telle interdiction n'est toutefois pas envisagée par la province.

Un spécialiste des programmes et des lois au ministère de l'Agriculture et des Pêches de l'Île-du-Prince-Édouard, Dwight Thompson, explique que la Loi sur la protection des animaux contient des dispositions sur le traitement des chevaux. Il ajoute qu'une interdiction totale des voitures tirées par des chevaux n'a pas été envisagée lorsque la loi a été rédigée, l'an dernier.

Même son de cloche du côté de l'industrie touristique.

Certaines personnes se font une fausse idée des traitements qui sont réservés aux chevaux de trait, affirme Sarah Greenan, qui est propriétaire d'une entreprise qui offre des tours de calèche aux touristes à Charlottetown. « Ce n'est pas cruel », dit-elle. « C'est ce pour quoi [les chevaux] sont élevés. »

« Le plus grand respect » pour les chevaux

L'entreprise de Mme Greenan possède huit chevaux de trait de race pure qui pèsent chacun plus de 950 kg et qui sont capables de tirer six fois leur propre poids. Ils sont toujours deux à tirer un chariot qui peut transporter 22 personnes et qui pèse environ 2000 kg lorsqu'il est plein. De plus, l'itinéraire ne comporte aucune colline, précise la propriétaire.

Sarah Greenan dit qu'elle traite bien ses chevaux. Elle dit qu'elle s'est lancée dans le métier parce qu'elle aime les chevaux et qu'elle a le « plus grand respect » pour eux. Elle soutient que ses bêtes sont toujours bien abreuvées, nourries et reposées.