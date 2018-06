L’obstétricienne Allison Ball et la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse ont accepté de remettre six millions de dollars à Cullan Chisholm pour les lésions au cerveau qu’il a subies à sa naissance.

Cette entente nous permet d’offrir à Cullan la meilleure qualité de vie possible , dit sa mère, Monique Chisholm, 35 ans. J’imagine qu’elle va nous permettre d’avoir une vie de famille un peu plus normale , ajoute-t-elle.

Manque d’oxygène

Cullan Chisholm est né le 31 juillet 2010, à l’Hôpital régional Saint Martha’s, d’Antigonish. Selon sa famille, deux infirmières et l’obstétricienne Allison Ball n’ont pas remarqué que le bébé manquait d’oxygène. Cullan est né tout gris, à deux doigts de la mort, avec son cordon ombilical autour du cou.

Il a été emmené d’urgence au Centre des sciences de la santé IWK, d’Halifax, où il a passé 72 heures en incubateur. Personne ne veut voir son enfant dans une telle situation. C’est un véritable traumatisme , affirme Monique Chisholm.

Lésions au cerveau

Des experts médicaux estiment que Cullan Chisholm a subi des lésions cérébrales au cours du travail prolongé et durant l’accouchement. Ils affirment aussi qu’une intervention précoce, comme une césarienne, aurait probablement prévenu les complications.

Cullan Chisholm, au Centre des sciences de la santé IWK, d'Halifax, quatre jours après sa naissance. Photo : Monique Chisholm

Cullan serait en meilleure santé maintenant. C’est difficile à entendre, mais on n’y peut rien , indique Monique Chisholm.

Aujourd’hui, Cullan vit avec ses parents Monique et Wade ainsi qu’avec son frère Killian à Antigonish. Il est incapable de contrôler les mouvements de son corps à cause de la paralysie cérébrale. Il ne peut pas parler, bouger ou aller à la toilette sans l’aide d’un adulte.

Il requiert une surveillance constante, 24 heures sur 24, jusqu’à la fin de ses jours. On le nourrit en partie avec une sonde gastrique. On doit lui donner tous les soins personnels. Il dépend totalement de ses parents , ajoute Monique Chisholm.

Six millions de dollars

La somme de six millions de dollars permet aux Chisholm de payer les futurs soins pour Cullan, ce qui représente trois millions de dollars. Une partie de l’argent servira aussi à adapter la maison familiale aux besoins de l’enfant.

Le tiers de l’indemnisation, soit environ deux millions de dollars, couvre les frais juridiques encourus pendant la bataille de sept ans avec la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse et l’Association canadienne de protection médicale, qui défend les médecins dans les dossiers de faute professionnelle.

Cullan Chisholm et son frère Killian dans la cour de la maison familiale. Photo : Radio-Canada/CBC

Je me répétais sans cesse qu’il fallait continuer pour défendre Cullan, parce qu’il n’a pas de voix. Ce qui lui est arrivé est injuste et n’aurait pas dû se produire , croit Monique Chisholm. L’avocat de la famille, John McKiggan, affirme que le cas est important parce qu’il reconnaît le tort causé aux familles et les coûts liés aux soins pour les enfants lourdement handicapés.

L’obstétricienne Allison Ball est responsable de quatre des six millions de dollars de l’entente. La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse paie les deux millions restants.

La docteure Ball travaille actuellement dans la région de Barrie, en Ontario. Elle n’a pas désiré commenter l’entente. La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse, pour sa part, ne veut pas non plus faire de commentaire.