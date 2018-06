Plusieurs dizaines de citoyens se sont rassemblés à Sydney pour entendre ce que le gouvernement libéral avait à leur annoncer, lundi, et ont bruyamment fait entendre leur désapprobation au premier ministre provincial et à leurs députés.

La Nouvelle-Écosse ferme l’Hôpital général Northside et l’hôpital New Waterford Consolidated et construira deux nouveaux centres de santé communautaire à ces endroits.

L’Hôpital régional du Cap-Breton et l’Hôpital de Glace Bay seront quant à eux agrandis. L’urgence du premier devrait être 40 % plus spacieuse après la réalisation des travaux, et celle à Glace Bay sera 30 % plus grande. La taille du département d’oncologie de l’Hôpital régional du Cap-Breton sera aussi doublée.

Le premier ministre McNeil hué et chahuté

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, a été accueilli par des huées lors de la conférence de presse à Sydney et a été chahuté tout au long de son allocution.

Plusieurs dizaines de personnes ont chahuté les élus en conférence de presse, lundi à Sydney. Photo : CBC/Norma Jean MacPhee

« Nous avons écouté les professionnels de la santé, pas juste dans notre province, mais à travers le pays », a-t-il expliqué à une audience peu réceptive. « Ils veulent emménager dans des communautés qui travaillent au sein d’équipes de santé intégrées, ils veulent travailler dans des installations modernes et ils veulent travailler en collaboration. »

La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse estime que le modèle collaboratif est ce qu’il faut prioriser pour attirer dans la région des médecins de famille, des infirmières et infirmières praticiennes, ainsi que des diététistes et des psychologues.

L’objectif des changements au Cap-Breton, selon Stephen McNeil, est de s’assurer que « lorsqu’une urgence survient dans votre communauté, vous savez avec certitude quelle urgence est ouverte et êtes certains que ces salles ont l’équipement et le personnel. »

L'annonce de Stephen McNeil a été mal reçue par les personnes rassemblées à Sydney. Photo : CBC

Ces explications n’ont guère calmé les citoyens venus l’entendre. L’allocution du premier ministre a été ponctuée d’insultes, un individu traitant notamment le premier ministre de « clown » et un autre l’accusant de faire des gens du Cap-Breton des « cobayes ».

Le premier ministre a affirmé « comprendre l’anxiété » des citoyens et réitéré que l’objectif de son gouvernement était de créer un système moderne susceptible d’attirer les professionnels de la santé dans la région.

Après avoir pris la parole pendant moins de trois minutes, M. McNeil a quitté le podium sans offrir de répondre à des questions.

Les députés provinciaux de la région, Derek Mombourquette et Geoff MacLellan, ont précédé Stephen McNeil au micro et ont aussi été chahutés durant leurs brèves allocutions.

L'un des deux hôpitaux qui fermeront leurs portes, le Northside General Photo : CBC

La province n’a pas chiffré le montant de ces annonces au Cap-Breton. Elle promet de rendre les coûts publics lorsque la procédure d’appels d’offres sera complétée.

En 2016, le vérificateur général de la Nouvelle-Écosse, Michael Pickup, suggérait que le gouvernement étudie la possibilité de fermer certains établissements situés à une trentaine de minutes les uns des autres. M. Pickup estimait que cette situation ne contribuait pas à assurer un accès aux soins plus efficace.

Les quatre hôpitaux actuels du Cap-Breton sont situés à 40 minutes de route au maximum. L’Hôpital Northside a ouvert ses portes en 1954 et le New Waterford en 1963.