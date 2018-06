Selon ce qu’a appris CBC, les hôpitaux Northside General et New Waterford Consolidated fermeront leurs portes. En revanche, l’hôpital de Glace Bay et l’hôpital régional du Cap-Breton prendront de l’expansion.

Le gouvernement provincial doit annoncer l’ouverture de centres de santé communautaire pour remplacer les établissements qui disparaîtront.

Le premier ministre Stephen McNeil et la PDG de la régie de santé de la Nouvelle-Écosse, Janet Knox, doivent annoncer plus de détails lors d’une conférence de presse, à 11 h 45.

Déjà, toutefois, la députée néo-démocrate de New Waterford, Tammy Martin, se dit choquée par la nouvelle.

« Qu’est-ce que l’hôpital de New Waterford va devenir? [...] J’aimerais le savoir! Je suis tellement furieuse en ce moment… C’est incroyable ce qui arrive.