De la création de groupes Facebook aux cartes interactives, en passant par des annonces sur Kijiji, les amateurs de vélo prennent les grands moyens pour récupérer leur bien, lassés d'attendre que la police résolve les vols.

Âgée de 15 ans, la fille de Bruce Goodman a retrouvé la serrure de son cadenas coupée à l'endroit où elle avait attaché son vélo Giant Escape, dans le centre Shaw.

M. Goodman a déposé une plainte à la police, mais il a aussi fouillé sur le site de petites annonces Kijiji sur lequel il a trouvé des annonces de pièces détachées - dont le cadre et la sonnette - facilement reconnaissables, publiées deux heures à peine après le vol du vélo.

Il a répondu aux annonces en se faisant passer pour un acheteur potentiel.

« J'ai envoyé un message au présumé voleur disant que je serais intéressé à acheter ce vélo », raconte-t-il.

Le lendemain, n'ayant pas reçu de réponse, il a affiché sa propre annonce sur Kijiji en utilisant la même photo que le présumé voleur avait utilisée, précisant que quiconque aurait acheté le vélo était en possession de biens volés et en invitant cette personne à le contacter.

« Dans les trois heures, j'ai été contacté par deux personnes qui avaient été en contact avec le voleur, et une personne qui avait acheté le vélo », poursuit-il.

Sa fille a récupéré son vélo plus tard dans la journée et M. Goodman a donné à l'acheteur un vieux vélo qu'il n'utilisait pas en remplacement.

Mais tout le monde n'a pas eu cette chance.

« J'ai eu le cœur brisé », témoigne David Martin, dont le Norco Threshold orange et noir acheté à 2200 $ a été volé dans son garage du centre-ville en janvier. « Je suis allé chez tous les revendeur du centre-ville d'Ottawa », indique-t-il.

Son vélo était attaché avec des cadenas épais et il se demande comment les voleurs ont pu passer la sécurité dans son immeuble.

« On ne met pas des pinces de cette taille dans la poche arrière d'un pantalon », commente-t-il.

Six mois plus tard, son vélo manque toujours à l'appel.

« Je suis encore confiant, j'ai le sentiment qu'un jour je vais le voir sur le balcon de quelqu'un juste là ou dans un jardin ou laissé quelque part », poursuit-il.

(Carte interactive : Groupe Facebook STOLEN bikes Ottawa)

Le groupe Facebook Vélos VOLÉS à Ottawa est dédié aux articles de vélos volés, perdus et trouvés. Il y a de nouvelles publications presque tous les jours et le groupe compte maintenant plus de 600 membres.

Gabriel Solomon a créé une carte des lieux où des vélos ont été volés après que le vélo de sa fiancée ait été volé alors que le couple prenait un café dans le quartier de Westboro l'année dernière.

M. Solomon n'avait pas pu obtenir de la police les informations concernant les lieux où les vélos sont le plus fréquemment volés.

Les contributeurs de cette carte peuvent indiquer où et quand leurs vélos ont été volés et fournir une description détaillée.