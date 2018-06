Le SEMB SAQ avait laissé planer une menace de grève le 23 juin, mais cette occasion s’est dérobée sous les pieds du syndicat, car il n’a pas compilé les votes de ses membres à temps.

Dans le communiqué, le SEMB SAQ soutient que le message envoyé par ses membres à la société d’État est clair : « les membres sont en désaccord avec la manière dont l’employeur aborde cette négociation depuis plus d’un an. »

Le comité de négociation retourne à la table de négociation les 25-26 et 27 juin.« Cette fois-ci, nous espérons que l’employeur aura la sagesse de négocier raisonnablement, la balle est dans son camp », affirme le syndicat.

Le taux de participation à cette tournée d’assemblées générales a été de 54,6 %.

La conciliation travail-famille au cœur des discussions

La convention collective des 5500 membres du SEMB SAQ est échue depuis le 31 mars 2017.

Les discussions achoppent principalement sur plusieurs clauses non salariales touchant les horaires de fin de semaine et la précarité des employés à temps partiel.

Le syndicat dénonce la volonté de l'employeur d'étendre l'obligation de travailler les fins de semaine à un plus grand nombre d'employés permanents. Il fait valoir que 70 % des employés à temps partiel font déjà les fins de semaine complètes et qu'en plus, 58 % des employés permanents travaillent aussi une journée ou deux la fin de semaine.

« C'est une dégradation de nos conditions de travail », soutenait en entrevue la semaine dernière Katia Lelièvre, présidente du SEMB SAQ. Elle ajoutait que la conciliation travail-famille était au cœur des avancées souhaitées par les membres.

Le porte-parole de la partie patronale fait valoir les exigences reliées au commerce de détail.

« Dans le commerce de détail, on comprend, les ventes se font les fins de semaine. À l'heure actuelle, on a 700 employés qui travaillent du lundi au vendredi, ça, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on retrouve dans le commerce de détail. [...] Moins de 20 % de nos employés réguliers travaillent deux jours de week-end, ça ne représente même pas un employé par succursale. Les changements de journées concerneraient 185 postes sur 1396 postes réguliers. Ce sont des aménagements qui ne sont, somme toute, pas dramatiques », a fait valoir Mathieu Gaudreault.

Le syndicat, qui dit avoir offert à l'employeur de maintenir le statu quo en matière de clauses non salariales et de simplement ajouter 2 % d'augmentation salariale par année pour deux ans, reproche à l'employeur d'avoir répondu par des demandes de reculs importants aux employés.

La question salariale n'a pas encore été formellement abordée, mais le SEMB SAQ affirme que la société d'État évalue qu'elle doit retrancher 22 millions de dollars de coûts dans les conditions de travail pour céder l'augmentation réclamée.