La présidence du pays a rapporté dimanche soir « des tueries profondément malheureuses dans un certain nombre de collectivités ».

Le président Muhammadu Buhari a lancé un appel au calme pendant que l'armée et la police tentaient de mettre un terme aux effusions de sang. Il a promis qu'aucun effort ne sera épargné pour retrouver les assaillants et prévenir les représailles.

Le gouvernement nigérian n'a pas dévoilé un bilan. Selon une chaîne de télévision indépendante citant un porte-parole de la police de l'État du Plateau, 86 personnes ont été tuées et au moins 50 maisons ont été détruites.

La violence semble avoir éclaté de façon spontanée.

Les escarmouches entre éleveurs et cultivateurs au centre du pays sont une source d'inquiétude dans le plus populeux pays d'Afrique. Certains disent même que ces combats ont été plus meurtriers que la rébellion menée par les extrémistes de Boko Haram.

Ces tensions peuvent être causées par les attaques du groupe extrémiste, mais aussi par les conséquences des changements climatiques, les éleveurs cherchant à trouver refuge dans le sud au sein des terres des cultivateurs.

Le gouverneur de l'État du Plateau, Simon Balo Lalong, a imposé un couvre-feu s'étendant de 18 h à 6 h. Il a donné peu d'information au sujet de la situation qu'il qualifié d'horrible.