Un texte de Marianne Meunier

Ils étaient près d’une cinquantaine à s’être réunis samedi soir dans la cour arrière du domicile du président de la Société canadienne-française de Prince Albert (SCFPA), Michel Dubé.

« Comme au Québec et ailleurs dans le Canada français, la Saint-Jean a évolué. Ce n’est plus juste une fête religieuse, mais c’est une fête culturelle et sociale », dit-il.

Les personnes présentes ont eu droit à une prestation musicale du groupe fransaskois La Raquette à claquettes. Le spectacle a été suivi de feux d’artifice et d’un feu de joie. Le lendemain matin, les célébrations se sont poursuivies lors d'un brunch.

La Saint-Jean unit un peu le peuple canadien-français. Michel Dubé, président de la SCFPA

Jonathan Girard est originaire du Québec. Il passe l’été en Saskatchewan dans le cadre d'un stage en communication à la SCFPA.

« Ça fait cinq ans que je vis dans la ville de Québec. J’avais l’habitude d’aller sur les Plaines pour le spectacle de la Saint-Jean, et puis là de me retrouver ici et d’avoir droit à un feu d’artifice privé et un petit concert privé, c’était vraiment cool », explique-t-il.

Jonathan Girard a terminé son baccalauréat en études littéraires et en cinéma à l'Université Laval à Québec. Photo : Radio-Canada

Selon lui, la SCFPA et la Fédération des francophones de Saskatoon (FFS) doivent surmonter bien plus de défis que les organismes de défense de la langue française du Québec, car ils sont en situation minoritaire.

« La francophonie est partout [au Québec]. Je pense que c’est un combat qui est différent et quand je dis combat, c’est vraiment de la survie en fait pour garder le français actif », précise-t-il.

Regina

Des membres de la communauté fransaskoise se sont aussi rassemblés à la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Regina.

Près de 200 paroissiens ont assisté à la messe de la Saint-Jean-Baptiste dirigée par l’archevêque émérite James Weisgerber à Regina. Photo : Radio-Canada

L’activité, organisée conjointement par l’Association canadienne-française de Regina (ACFR) et le conseil Langevin des chevaliers de Colomb, avait pour but de célébrer le fait français au pays.

C’est très important d’organiser des occasions où tous les francophones peuvent se rassembler, partager, festoyer et souligner cette journée. Marcel Rachid, directeur de l'ACFR

Comme à Prince Albert, la musique était à l’honneur avec une prestation musicale de Frédérique Cyr Michaud, l’une des quatre artistes du concours Nouvelle scène.

« Pour moi, c’est une belle façon de remercier ma communauté. Ils m’ont accueilli ici l’an passé et ce sont eux qui me permettent de grandir en tant qu’artiste », souligne-t-elle.

Avec les informations de Raphaël Beaumont-Drouin