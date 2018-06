Au cours des quatre derniers jours, Saguenay a accueilli pas moins de 400 cyclistes.

« Ce sont tous des Canadiens. Il y en a beaucoup de toutes les provinces de l'Ouest. En fait, les cyclistes représentent soit leur province où soit leur équipe cycliste professionnelle. C'est vraiment ici qu'on détermine le meilleur cycliste canadien de l'année dans plusieurs catégories », explique Steve Potvin, coprésident des Championnats canadiens 2018.

Les cyclistes ont eu à affronter un critérium de 1,6 kilomètre.

Les Championnats canadiens de cyclisme sur route se sont terminés dimanche avec le critérium. Photo : Radio-Canada

La pente finale près de la petite maison blanche leur a donné bien du fil à retordre.

« La course était extrêmement difficile. Le parcours nous mettait au défi parce qu'il y avait une pente abrupte vers l'arrivée puis la descente la plus rapide et une côte à nouveau. C'était une course à intervalles », raconte Riley Pickrell gagnant du critérium dans la catégorie homme élite.

Un sport en constante évolution

Pour réussir à s'améliorer dans des parcours atypiques ou à apprendre de leurs erreurs, les cyclistes travaillent désormais avec des capteurs de puissance.

« On peut les monitorer, mais surtout quels aspects on doit travailler en priorité, quels aspects sont les mieux maîtrisés. Cibler où on commence avec le travail », précise Pascal Choquette, entraîneur en chef de l'équipe du Québec.

Notre entraînement est de plus en plus basé sur des principes scientifiques. Tout est calculé maintenant avec la technologie. Robin Plamondon, équipe espoir élite Primeau vélo

Mais technologie ou pas, les cyclistes doivent garder toute leur concentration sur la route pour atteindre leurs buts.