De jeunes chanteurs sont d’abord montés sur scène pour partager leur talent. Tour à tour, ils ont interprété une variété de chansons francophones.

Les percussionnistes de la formation Bam ont ensuite amusé la foule avec le spectacle musical et humoristique.

Michelle St-Onge est l’une des organisatrices de l’événement. Tout le travail investi dans la préparation des festivités en vaut le coup, selon elle.