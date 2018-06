Le canidé au physique disgracieux a ainsi fait remporter une bourse de 1500 $ US à san propriétaire, Megan Brainard, du Minnesota. Selon le comité organisateur de la compétition, la femme a trouvé Sza Sza sur un site d’adoption d’animaux de compagnie.

Le physique inélégant de Sza Sza a fait son impression sur les juges. Photo : AFP/Getty Images/Josh Edelson

Les aspirants au titre devaient marcher en compagnie de leurs maîtres sur un tapis rouge et étaient notés par un panel de juges. Les imperfections, comme les pelages inégaux ou les langues pendantes, étaient récompensées.

Parmi eux, on mentionnons un bâtard – mélange de teckel et de chien chinois à crête – recouvert de points noirs, ou un bulldog croisé avec une quantité impressionnante de peau ridée et pendouillante.

Des chiens chinois à crête (un bâtard sur la photo), à la peau nue, font souvent bonne figure lors de la compétition. Photo : AFP/Getty Images/Josh Edelson

L'an dernier, c'est Martha, un mâtin napolitain docile de 57 kg (125 lb) au visage tombant et aux flatulences abondantes, qui avait été choisi par les juges.

Martha, un mâtin napolitain, avait remporté la compétition en 2017. Photo : AFP/Getty Images/Josh Edelson

La compétition, qui se tient à la foire de Sonoma-Marin, à Petaluma, au nord de San Francisco, en étaient à sa 30e année.