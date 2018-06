L'OMS décrit le trouble du Jeu vidéo par des symptômes qui peuvent s'apparenter à d'autres troubles de dépendance, comme celui des jeux de hasard.

Pour être diagnostiqué comme tel, le trouble et ses symptômes doivent être suffisamment sévères pour avoir un impact sur, entre autres, la vie personnelle, familiale et sociale et se manifester clairement sur une période d'au moins 12 mois selon l'OMS.

Des jeunes sur leurs gardes

Je me rappelle quand on était jeunes on se faisait souvent dire qu'on jouait trop aux jeux vidéos , se souvient Thomas Mallet, coanimateur de l'émission Le Glitch à la radio étudiante de l'Université de Moncton.

Lui et ses coanimateurs Gerard Connolly et David St-Pierre sont tous des adeptes des jeux vidéos. Ils disent que l'annonce de l'OMS a attiré leur attention au début de l'année.

David St-Pierre, Thomas Mallet et Gerard Connolly (de gauche à droite), coaniment l'émission Le Glitch sur les ondes de la radio étudiante de l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada

Ça nous donne un gabarit qui nous permet d'examiner le problème avec plus de profondeur , croit pour sa part David St-Pierre.

Selon eux, il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même panier.

Il va avoir un gros vent de sensationnalisme là dessus, on va dire que tout le monde est affecté par ça, tandis que c'est seulement 3% de la population qui est affectée et la on va essayer de donner des diagnostiques pour l'ensemble des gamers , explique Gerard Connolly.

C'est sûr que si on demande à un ami de faire une activité et qu'il nous répond qu'il préfère jouer aux jeux vidéos on va peut-être se poser des questions , ajoute Thomas Mallet.

Thomas Mallet, coanimateur de l'émission Le Glitch à la radio étudiante de l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada

À qui la faute?

Le trouble du jeu vidéo, même si reconnu que tout récemment par l'OMS, ne date pas d'hier, et si on demande à qui la faute? en ce qui a trait à la prévention, les réponses se ressemblent.

Je dirais que c'est plus la faute du joueur , dit Thomas Mallet. Pour Gerard Connolly, il faudrait plutôt voir du côté de la prévention : Un rappel ne serait pas mauvais. Par exemple pour l'alcool on voit souvent sur les étiquettes que ça peut provoquer une dépendance.

La responsabilité va aux joueurs et je crois que leurs amis sont les meilleurs pour les aider. Si ton ami ne va pas bien il faut en parler , estime David St-Pierre.

Pas de ressources pour le moment

Le Réseau de santé Vitalité affirme qu'il ne possède aucun service en lien avec la dépendance aux jeux vidéo.

Toutefois, il est fort probable que, dans un futur rapproché, le Réseau entreprenne des discussions avec le ministère à ce sujet.