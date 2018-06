Selon des données de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), les investissements s'élèveraient à 1,5 milliard de dollars, en hausse de 16 % par rapport à 2017.

L'industrie minière est l'un des principaux moteurs de cette croissance. Ses dépenses en immobilisation corporelle passeraient de 16,3 M$ en 2017 à 81,2 M$ en 2018, en hausse de près de 400 %.

D'ailleurs, c'est en Abitibi-Témiscamingue que le secteur minier enregistre la plus forte hausse des dépenses au Québec.

Après avoir eu de très bonnes années de dépenses en investissements entre 2009 et 2012, on a observé un creux dans les dernières années et là il semblerait que les perspectives pour les prochaines années soient meilleures. Cette croissance-là est principalement attribuable au secteur minier qui emploie beaucoup de gens et avec beaucoup de compagnies [présentes dans la région] , explique l'économiste Guillaume Marchand.

Quand on regarde le secteur minier dans le fond ce sont des entreprises privées canadiennes qui vont investir beaucoup en bien et en construction. Guillaume Marchand

L'administration publique devrait également accroître ses dépenses en immobilisation cette année. Elles devraient se situer autour de 141 M$, en augmentation d'une cinquantaine de millions par rapport à 2016.