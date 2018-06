Un texte de Catherine Poisson

Le temps est gris et froid en ce dimanche matin au camping de la rivière Matane.

Bagels et céréales en main, toute l'attention des jeunes est portée sur le déjeuner qui leur est servi à l'arrière d'un camion blanc, plein à craquer de nourriture.

C'est notre vingtième année, on est bien organisés , lance Luc Richer, le directeur de Motivaction Jeunesse, l'organisme responsable du Challenge de l'espoir.

Après avoir mangé, c'est l'heure de défaire les tentes et de se préparer au départ. Parti la veille de Sainte-Flavie, le groupe doit maintenant parcourir 90 km jusqu'à Sainte-Anne-des-Monts.

Après un bon déjeuner, les jeunes s'apprêtent à quitter le camping de la rivière Matane. Photo : Radio-Canada/Catherine Poisson

Ensuite, les cyclistes traverseront le parc national de la Gaspésie jusqu'à la Baie-des-Chaleurs, et termineront leur périple le 30 juin au parc national Forillon. C'est un parcours où les rafales de vent sont fortes, et les pentes nombreuses.

On conçoit le Challenge de l'espoir pour qu'il y ait des épreuves, des obstacles et des difficultés à surmonter , admet M. Richer.

On veut donner une chance à des jeunes en difficulté de gagner une victoire, de construire quelque chose, et de vivre des moments de bonheur aussi, parce que ce n'est pas parce qu'on vient d'un milieu défavorisé qu'on ne peut pas vivre quelque chose de grand. Luc Richer, directeur de Motivaction Jeunesse

Pour la plupart de ces jeunes, il s'agit d'une première visite en Gaspésie. La liste de vêtements à apporter, qui inclut un manteau et des mitaines, en a surpris plusieurs.

C'est mon premier voyage sans ma famille , ajoute Nareen Mahmoud, une jeune Syrienne de 17 ans arrivée au Québec il y a un an.

Pour elle, le vélo est aussi une façon de conserver son identité dans ce nouveau pays.

Quand j'étais petite, en Syrie, je faisais beaucoup de vélo, mais à Québec je n'en faisais plus du tout, alors quand on m'a parlé du Challenge, je me suis dit : ''ok, je vais relever ce défi toute seule, je suis prête'' , explique-t-elle.

Les cyclistes se sont arrêtés pour une pause bien méritée à Sainte-Félicité. Photo : Radio-Canada/Catherine Poisson

Plusieurs en sont déjà à leur deuxième participation au Challenge de l'espoir. C'est le cas de Yassin Irakoze, âgé de 21 ans, qui a relevé le défi l'année dernière, malgré les moqueries de ses amis.

Tous les gens que je connaissais me disaient : ''non, ne t'embarque pas là-dedans, c'est bizarre!'' Mais j'ai pris mon courage à deux mains et je n'ai pas regretté ma décision. C'est super cool , raconte-t-il en riant.

Il est vrai que les défis sportifs n'ont pas toujours la cote à l'adolescence. Amanda Métivier en sait quelque chose. La jeune femme de 26 ans a abandonné l'école à l'âge de 16 ans.

Je préférais faire le party et malheureusement, je retournais toujours dans la mauvaise track, pour une raison que j'ignore encore, mais aujourd'hui mes objectifs sont beaucoup plus clairs , dit celle qui est maintenant inscrite au Centre d'éducation des adultes Louis-Jolliet, et mère d'une fillette de trois ans.

Le sport, c'est une des clés pour évacuer. Tu ne penses à rien, tu canalises tes émotions et après, tu te sens libéré, t'as fait le ménage. Amanda Métivier, 26 ans

Une meilleure estime de soi, un sentiment de fierté et d'accomplissement, la soif d'apprendre, le goût de se dépasser... Les bénéfices du défi sont nombreux, selon Luc Richer. Il affirme d'ailleurs que des participants lui parlent encore de leur expérience des années plus tard, et que certains reviennent en tant qu'accompagnateurs.

Le Challenge transforme et change la vie des jeunes. C'est de l'effort, c'est de la quête, c'est du dépassement de soi, et tous en retirent une expérience dont ils vont se souvenir toute leur vie , souligne-t-il.

L'année dernière, Luc Richer a d'ailleurs reçu la Médaille du service méritoire du gouverneur général pour le travail de son organisme, Motivaction Jeunesse, qui vise à prévenir le décrochage scolaire chez les jeunes des milieux défavorisés et à contribuer à l’intégration des jeunes immigrants.