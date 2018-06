Plusieurs membres de la communauté s'étaient rapidement regroupés pour s'y opposer. Un an plus tard, les opposants au projet sont toujours aussi déterminés.

Les manifestants se sont donné rendez-vous au 333, chemin Montréal symboliquement, là où pourrait être construit le nouveau refuge. Ils se rendront par la suite au Parc Riverain, où se tiendra un barbecue.

Les manifestants s'inquiètent des impacts sociaux et de sécurité d'un tel refuge pour hommes dans leur quartier.

Des dizaines de citoyens, membres du groupe #SOSVanier, sont rassemblés au 333, chemin Montréal pour marquer le 1er anniversaire de la proposition de l'Armée du Salut de construire un refuge de 350 places à cet endroit. Un projet auquel ils sont fermement opposés #iciottgat pic.twitter.com/1EIAZ91pC1 — Florence Ngué-No (@fngueno) 24 juin 2018

Or, le projet de déménagement du refuge de l'Armée du Salut à Vanier a reçu l'aval du conseil municipal à la fin de l'année 2017.

SOS Vanier a demandé à la Commission des affaires municipales de l'Ontario (CAMO) de se pencher sur la question du zonage. La CAMO pourrait prendre jusqu'à plusieurs mois avant de rendre une décision.

Une plainte a aussi été déposée à l'Ombudsman de l'Ontario en février dernier. Elle contient une pétition de 1220 noms en appui à la plainte. On y demande une enquête sur le rôle joué par le maire en faveur du refuge de l'Armée du Salut dans Vanier et des recommandations pour plus de transparence.