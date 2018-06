Joyce Lachance, dont la nièce Marnie Frey est l'une des six victimes de meurtres pour lesquels Pickton a été condamné, dit avoir reçu un appel de Service correctionnel Canada, jeudi, pour l'informer que Robert Pickton avait été transféré.

Elle rapporte que le transfert serait justifié pour assurer la protection du détenu et lui permettre de participer à certains programmes offerts à l'établissement à sécurité maximale de Port-Cartier.

Joyce Lachance se dit mécontente de ne pas avoir été informée avant le transfert et que les autres membres de la famille, dont le père de Marnie Frey, n'aient toujours pas été mis officiellement au courant.

Service correctionnel Canada a répondu dans une déclaration écrite qu'il ne pouvait pas commenter un dossier en particulier ni révéler l'endroit où est incarcéré un détenu fédéral en raison de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Robert Pickton a été reconnu coupable en décembre 2007 de six chefs d'accusation de meurtre au deuxième degré. En plus de Marnie Frey, les autres victimes reconnues sont Georgina Papin, Mona Wilson, Sereena Abotsway, Brenda Wolfe et Andrea Joesbury.