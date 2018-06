Cette tournée survient tout juste après la victoire de Richard Martel dans la circonscription de Chicoutimi-Le Fjord qui a galvanisé les troupes conservatrices.

Andrew Scheer a amorcé sa journée dans le Bas-Saint-Laurent, où il a affirmé que sa formation peut répondre à la fibre nationaliste des Québécois tout en demeurant dans un Canada uni.

Des initiatives pour le Québec

M. Scheer indique que la nouvelle plateforme électorale des conservateurs en vue des élections de 2019 comportera des initiatives pour reconnaître davantage la nation québécoise, dans la foulée du siège qui a été accordé à l'UNESCO à la province.

« Nous avons une tournée de consultations partout en province et nous allons proposer d'autres solutions concrètes qui vont avoir un impact sur la vie des gens du Québec », a promis M. Scheer.

Le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer a fait une escale à Rivière-du-Loup dans le cadre de sa tournée de la Fête Nationale

À Rivière-du-Loup, il a accusé le gouvernement Trudeau d'improvisation dans le dossier des fermetures de zones de pêche pour protéger les baleines noires.

Andrew Scheer considère que Justin Trudeau aurait dû prévoir des compensations financières pour les pêcheurs gaspésiens et néo-brunswickois. Selon lui, les décisions du premier ministre ne sont pas basées sur la science et les faits.

« C'est un exemple du gouvernement fédéral qui ne s'occupe pas des impacts de ses décisions », a-t-il déploré.

À Montmagny, le chef conservateur a rejoint plusieurs élus de son parti et une centaine de militants conservateurs.

Andrew Scheer lors de son passage à Montmagny Photo : Radio-Canada/Léa Beauchesne

Le député de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltell, a expliqué que la fête nationale était déjà un rendez-vous incontournable avant l'arrivée d'Andrew Scheer comme chef, qui commence à être plus connu du public, selon lui.

« Les six derniers mois ont été très productifs pour nous. Notre chef est de plus en plus présent dans les médias et auprès des Québécois », a affirmé M. Deltell.

Le chef conservateur s'est par la suite arrêté à Berthier-sur-Mer et a terminé sa journée par une participation à des festivités dans le secteur de Neufchâtel à Québec.