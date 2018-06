Un texte de Laurence Royer d'après les informations de Marlène Joseph-Blais

Aux deux endroits, quatre visites gratuites sont organisées chaque jour pendant la période estivale.

Chaque année, des visiteurs viennent des quatre coins du Québec et même de l’étranger, soutient la coordonnatrice des visites au site de Manic-2, Noémie Lévesque. Elle ajoute que les touristes sont impressionnés lors des visites des deux centrales.

De voir l'immense machine qui est en fonction, qui produit de la chaleur, qui fait du bruit, c'est super intéressant. Puis, par rapport à Manic-5, c'est de voir l'ampleur de l'emplacement, vraiment la hauteur du barrage, qui est super intéressant. Noémie Lévesque, coordonnatrice des visites au site Manic-2

Parmi les curieux qui ont profité du début des visites, Marie-Joëlle Marchand et son frère Pierre-Antoine ont fait le voyage depuis le Centre-du-Québec avec leurs enfants pour découvrir Manic-2.

C'est quelque chose qui a marqué le Québec. Puis, c'est le fun d'avoir l'information comme ça et de la diffuser aux enfants, pour qu'ils voient un peu ce que c'est , affirme Marc-Antoine.

La visite a toutefois été un peu plus compliquée pour sa sœur. Moi j'ai le vertige, confie-t-elle. C'est sûr qu'il y a des places où je marchais puis je me disais : ''oh mon dieu, c'est vraiment haut''.

Les visites des deux centrales se poursuivent jusqu’au 31 août.